شبح ذروة كورونا يخيم على فرنسا.. 4711 إصابة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة الفرنسية 4711 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو معدل قياسي جديد يجري تسجيله بعد فترة العزل العام، ويأتي عند مستوى كانت البلاد قد شهدته آخر مرة خلال ذروة تفشي الوباء لديها.
وشهدت فرنسا في فترة العزل العام ذروة في انتشار الوباء بلغت 7578 إصابة يومية في 31 مارس/ آذار، لكن ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد بضعة أيام فحسب كانت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس فيها تتجاوز حاجز 4500 إصابة.
وارتفع معدل العدوى خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن عدد المصابين بـ"كوفيد-19" في المستشفيات كان مستقرا نسبيا، كما أن الوفيات اليومية الجديدة كانت أعدادها مستقرة في خانة العشرات المنخفضة، وسجلت 12 وفاة جديدة، الخميس.
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