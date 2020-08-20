شكرا لقرائتكم خبر عن مناعتك ضد COVID ترتبط بشدة الأعراض.. اعرف العلاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر باحثون في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا أن المرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفى بسبب عدوى فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2)، يطورون مستويات أعلى بكثير من الأجسام المضادة ضد الفيروس مقارنة بالأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض والمرضى خارج من المستشفى.

وأوضح الفريق الطبى ووفقا للبحث المنشور على "medRxiv " ، أن النتيجة التي توصلوا إليها أن مرضى وحدة العناية المركزة المصابين بأمراض شديدة لديهم استجابات قوية للأجسام المضادة للفيروس، تشير إلى أن الاستجابة الخلطية ليست معطلة أو متأخرة هي المسئولة عن مرض أكثر شدة.

بالمقارنة مع المرضى الداخليين ، كان لدى المرضى الخارجيين والأفراد الذين لا يعانون من أعراض استجابات أضعف بكثير وقصيرة الأجل من الأجسام المضادة والتي بدأت في الانخفاض بعد حوالي شهر واحد من التشخيص، ومع ذلك ، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن جميع المناعة ستفقد ، كما يقول الفريق.



المناعة ضد كورونا

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ومع ذلك ، فإن أحد الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف هو أن دراسات الانتشار المصلي قد تقلل في النهاية من نسبة الأفراد الذين أصيبوا في السابق.

ستكون هناك حاجة لنتائج التجارب السريرية التي تحقق في إعادة التعرض لـ SARS-CoV-2 بين الأفراد المصابين سابقًا والمتعافين، لتحديد المقايسات المناعية التي قد تحدد أفضل ارتباطات للحماية من إعادة العدوى ، كما يقول الباحثون.



الآثار المدمرة لانتشار جائحة COVID-19 بسرعةمنذ أن تم تحديد الحالات الأولى لمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) في ووهان بالصين أواخر العام الماضي ، سرعان ما أصبح العامل المسبب - SARS-CoV-2 - وباءً وكان له آثار صحية واجتماعية واقتصادية مدمرة على مستوى العالم. الآثار المدمرة لانتشار جائحة COVID-19 بسرعةمنذ أن تم تحديد الحالات الأولى لمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) في ووهان بالصين أواخر العام الماضي ، سرعان ما أصبح العامل المسبب - SARS-CoV-2 - وباءً وكان له آثار صحية واجتماعية واقتصادية مدمرة على مستوى العالم.

بعد العدوى ، يتراوح العرض السريري من مرض تنفسي عديم الأعراض أو خفيف (في معظم الحالات) إلى الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة وفشل الجهاز التنفسي والوفاة، ويمكن أن تكون استجابات الجهاز المناعي بعد الإصابة أحد المحددات الرئيسية لتطور المرض ونتائج المريض.