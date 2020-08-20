إيطاليا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 3 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت إيطاليا أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ 23 مايو/أيار (أي قبل نحو 3 أشهر) فأعلنت 845 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أفاد مسؤولون في وزارة الصحة، الخميس.

ويأتي العدد الكبير من الإصابات بعدما أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، 642 إصابة جديدة، ما يعكس ارتفاعاً في الأعداد.



