40 ألفا يخضعون لتجارب لقاح كورونا الروسي.. والشكوك قائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ الاختبارات الجماعية لأول لقاح روسي محتمل ضد مرض "كوفيد- 19" الأسبوع المقبل.

وتشمل ما يزيد على 40 ألف شخص للحصول على موافقة الجهات التنظيمية المحلية، تحت إشراف هيئة بحثية أجنبية، حسب ما قال داعمون للمشروع، الخميس.





وهذه أول تفاصيل لشكل وحجم المرحلة الأخيرة الوشيكة من تجربة اللقاح التي قدمها مطوروه، الذين يهدفون إلى تهدئة مخاوف بعض العلماء من نقص البيانات التي قدمتها روسيا حتى الآن.

وأشادت السلطات والعلماء في روسيا باللقاح، الذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك 5" تيمناً بأول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي، واصفين إياه بأنه آمن وفعال بعد شهرين من التجارب صغيرة النطاق على البشر، والتي لم يتم إعلان نتائجها حتى الآن.





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لكن الخبراء الغربيين تساورهم الشكوك، ويحذرون من استخدامه قبل اجتياز جميع الاختبارات والخطوات التنظيمية المعتمدة دوليا.

وقال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يدعم اللقاح في إفادة صحفية: "تشن مجموعة من الدول حربا إعلامية ضد اللقاح الروسي".





وأضاف أن بيانات اللقاح ستنشر في دورية أكاديمية في وقت لاحق من هذا الشهر.



