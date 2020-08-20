شكرا لقرائتكم خبر عن فايبر يشن حملة لمكافحة الرسائل المزعجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة فايبر، المملوكة لشركة راكتون اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، أعلنت عن إطلاق العديد من الأدوات لمكافحة الرسائل غير المرغوب فيها وضمان خصوصية المستخدم فضلاً عن خيار البحث عن مستخدمين آخرين عن طريق الاسم عبر شريط البحث في التطبيق. ستتم حماية إمكانية البحث الجديدة من خلال إجراءات إضافية وفقًا لالتزام فايبر الصارم بضمان الخصوصية لمستخدميها.

مع تغير العالم واكتساب تطبيقات المراسلة دورًا كبيرًا ومهما في الاتصال، يبحث الأشخاص باستمرار عن طرق إضافية لتوسيع شبكة التواصل والمراسلة. في خضم ذلك يتلقى الناس يومياً عددا هائلا من الرسائل والمعلومات أكثر من أي وقت مضى. تجنب الرسائل العشوائية واستلام المعلومات الغير ضرورية يعد أمرا في بالغ الأهمية. التحدي هنا ليس في امكانية التواصل مع الأشخاص عبر الإنترنت، وإنما القيام بذلك بطريقة آمنة وشديدة الخصوصية، أدوات حماية الخصوصية الجديدة من فايبر توفر إمكانية الحصول على المعلومات بطريقة اَمنة وعالية الخصوصية.

وقالت الشركة في بيان: «إن فايبر أصبح يسمح لك الآن بالتحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعات الدردشة أو المجتمعات، سواء كان الشخص مجهولاً أو معلوما ومن ضمن جهات الاتصال المحفوظة لديك».

بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل دعوات الدردشة الجماعية ودعوات الانضمام للمجتمعات من قبل الأشخاص المجهولون إلى صندوق طلبات المراسلة الجديد وذلك لإبقاء قائمة الدردشة الرئيسية للمستخدمين منظمة وخالية من الطلبات غير المرغوب فيها.