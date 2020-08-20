طرق خاطئة لحمل الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 07:46 مساءً - جدول محتوى

أضرار هز الطفل وقذفه بعنف

أضرار جذب الطفل من يديه

أضرار عدم تثبيت رأس الطفل

أهمية تثبيت العمود الفقري للطفل

هل تقيد الحمالة حركة الطفل وتنفسه؟

هل يمكن القيام بمهام أخرى أثناء حمل الطفل؟

مساوئ حمل الطفل بطريقة غير سليمة





هناك العديد من الفوائد التي تعود على الرضيع عند القيام بحمله واحتضانه، حيث يشعر بالأمان والاحتواء الذي يحتاج إليه، ولذلك يجب على كل أم أن تكون على دراية بالأوضاع الصحيحة لحمل الطفل حديث الولادة وتحريكه ومداعبته لتجنب تعرضه إلى مشكلات صحية قد تدوم آثارها طويلًا. فهنالك الكثير من الأخطاء عند حمل الطفل الرضيع، قد تقع فيها بعض الأمهات، نتيجة لنقص خبراتهن في رعاية الأطفال حديثي الولادة. الدكتور وائل عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى "إن إم سي رويال"، ينبه الأمهات لتجنب الطرق الخاطئة في حمل الطفل.

أضرار هز الطفل وقذفه بعنف

البكاء والصراخ من الظواهر الطبيعية الشائعة لدى الكثير من الرضع خاصة في الثلاثة الأشهر الأولى، وقد يستمر الطفل في البكاء لعدة ساعات دون سبب واضح، ومن الأخطاء الشائعة هز الطفل بقوة عند البكاء لإسكاته من دون وعي بخطورة هذا الأمر، كما أن كثيرًا ما يقوم الآباء والأمهات عند مداعبة أطفالهم بقذف الطفل الرضيع إلى أعلى وإعادة التقاطه؛ حتى تتعالى أصوات ضحكاته. إذ أثبتت الدراسات الحديثة أن هز الطفل بعنف أو قذفه وإعادة التقاطه قد يُسبب نزيفاً بمخ الرضيع، ما قد يؤثر على خلايا الجهاز العصبي، ويسبب إعاقة نمو الطفل الحركية أو التشنجات، أو يُسبب له مشكلات صحية في السمع والرؤية.

أضرار جذب الطفل من يديه

على الرغم من اكتمال نمو كل عظام ومفاصل الرضيع من الخارج، ولكنها لا زالت ضعيفة من الداخل، وتستغرق وقتاً حتى تصبح قوية ولا يسهل إصابتها بالتمزق أو الخلع، وخاصةً عظام الأطراف سواء الذراعين أو الساقين. كما أن عضلاته أيضاً تكون ضعيفة، لذلك فإن سحب الطفل من يديه إلى أعلى عند حمله قد يتسبب في التواء مفصل المرفق الذي يربط بين الساعد والعضد أو خلعه؛ لذلك لا يجب جذب الطفل من يديه، ويُفضل حمله ورفعه من صدره باستخدام اليدين كاملين.

أضرار عدم تثبيت رأس الطفل

تظل عضلات رقبة الرضيع ضعيفة للغاية في الأشهر الأولى من عمره، ولا يستطيع صلبها ولذا فإنه من الضروري الانتباه إلى تثبيت رأس الطفل الرضيع من الخلف عند حمله؛ حتى تقوى عضلات رقبته، ويتمكن من تثبيت رأسه وتحريكه بنفسه دون الحاجة إلى الأم، ويكون الوضع الأمثل بأن تضع الأم كف اليد خلف رأس الطفل بحيث تحافظ على وضعيتها مستقيمة وتؤمنها من الصدمات، كما يجب الانتباه إلى عدم الضغط على الرأس من أعلى، خاصة عند مكان فتحة اليافوخ التي لم تلتئم بعد، والقيام بذلك من الخلف وليس من أعلى.

أهمية تثبيت العمود الفقري للطفل

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يحتاج العمود الفقري لدى الطفل إلى التثبيت أيضاً، فغالباً ما تقوم الأم بوضع يديها أسفل رأس الطفل والأرداف، دون الاهتمام بمنطقة الظهر، وهذا يمكن أن يزيد من فرص سقوط الطفل وخاصةً إذا كان كثير الحركة.لذلك ينصح بوضع اليد أو الذراع أسفل كامل الظهر والورك لتأمين الطفل من السقوط والإصابات، ووضع اليد الأخرى أسفل رأس الطفل، وهكذا ستحمي الأم رضيعها من أي مخاطر تؤثر على صحته بالسلب.

هل تقيد الحمالة حركة الطفل وتنفسه؟

تعتمد كثير من الأمهات على استخدام حمالة الطفل الرضيع التي يجلس بداخلها دون الحاجة إلى حمله باليدين، وهي طريقة مثالية لحمل الطفل وتخفيف الإجهاد والعبء على الأم.وفي هذه الحالة، يجب التأكد من عدم تقييد حركة الطفل؛ لأن هذا يضر بعظامه، والأفضل هو ثني الوركين والركبتين حتى يتمكن من تحريكها بسهولة، كما ينبغي أن تكون الأذرع قادرة على التحرك. يجب أيضاً التأكد من رفع رأسه أعلى الكتف، وأن يكون أمامه مساحة كافية؛ حتى يتمكن من التنفس بشكل طبيعي وعلى الأم مراقبته طوال الوقت.

هل يمكن القيام بمهام أخرى أثناء حمل الطفل؟

تضطر بعض الأمهات للقيام ببعض المهام الأخرى أثناء حمل الطفل مثل طهي الطعام، وهذا يعني أنها تحمله بذراع واحدة فقط، مما يزيد من فرص سقوطه وتعرضه لمخاطر عديدة، حيث يصعب على الأم أن تسيطر على الموقف. ينصح بعدم القيام بأي مهام أثناء حمل الطفل والتركيز معه لتفادي أي أضرار يتعرض لها، وخاصةً خلال الأشهر الأولى من عمره، حيث يسهل أن يصطدم بأي شيء.

مساوئ حمل الطفل بطريقة غير سليمة



حمل الطفل بطريقة خاطئة يزيد من صعوبة التحكم في الطفل مثل:

1 - حمله من أسفل الإبط الذي قد يؤدي إلى احتمالية رجوعه للخلف بشكل مفاجئ مما قد يضر به.

2 - احتضان الطفل بحيث يكون وجهه ملاصقاً لملابسك، يعني احتمالية دخول أجزاء صغيرة من تلك الملابس في فمه.

3 - حمل الطفل على جانب واحد يتسبب في صعوبة تنفسه وربما خلع بالمفصل.

4 - حمله ووجهه للخارج قد يتسبب في اعوجاج العمود الفقري.