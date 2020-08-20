مخاطر إصابة الأم الحامل بأحد الأمراض المعدية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 07:46 مساءً - تنتقل بعض الأمراض للحامل عن طريق العدوى الخارجية سواء من الآخرين أو من الزوج، ولذلك يجب أن تتعرف على أهم الأمراض المعدية التي يجب ألا تصيب الحوامل، كما يجب أن تتعرف على طرق العلاج والوقاية منها، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" هذا اللقاء مع طبيب أمراض الباطنة الدكتور عبد الله الشريف، حيث يشرح لك أهم الامراض المعدية التي تصيب الحامل كالآتي. الجدري المائي تصاب الحامل بالجدري المائي عن طريق عدوى خارجية سواء بالاتصال بشخص مصاب، حيث أنه عبارة عن فيروس ينتشر من شخص لآخر.

يعتبر الجدري من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على الجنين حيث يسبب مضاعفات على الجنين تؤدي لتشوهات في الأجنة.

ويؤدي الجدري إلى إصابة الحامل بمشاكل في التنفس، والقيء الدموي، والحكة الدموية.

كما يؤثر على الجنين فيسببب له بطء في النمو الطبيعي في حال أصيبت الحامل به في النصف الاول من الحمل.

في حال أصيبت به في النصف الأخير فقد تلد الأم طفلاً يعاني من بقع جلدية مما يعني أنه يجب أن يدخل الحضانة الصناعية. الهربس التناسلي Advertisements يعتبر الهربس الذي يصيب النساء من الأمراض المعدية سواء الذي يظهر في الفم أو المناطق التناسلية.

وينتقل للحامل عن طريق العلاقة الزوجية في حال الهربس التناسلي، وعن طريق التقبيل وملامسة مصابين آخرين.

ولأنه من الأمراض الخطيرة ففي حالة إصابة الحامل به في الشهر الأخير من الحمل، فيجب أن تلد ولادة قيصرية لكي لا ينتقل للجنين.

كما أن الهربس ينتقل بالعلاقة الزوجية أو استخدام الحمامات الملوثة، ولذلك يجب أن تحافظ الحامل على نفسها والتأكد من عدم إصابة الشريك به. داء القطط وهذا المرض يصيب الحامل نتيجة لاحتكاكها بالقطط المنزلية أو القطط الضالة.

حيث يحتوي براز القطط على مادة تسمى توكسوبلازما، وهي عبارة عن طفيليات موجودة في أمعاء القطط، وتنتقل للحامل بسبب الاحتكاك بالقطط ويسبب وفاة الجنين.

يجب أن تبتعد الحامل تماماً عن القطط خلال فترة الحمل لحماية جنينها منها. الجرب يعتبر الجرب من الأمراض الجلدية المعدية.

تنقله حشرة العث وهو ينتقل للانسان عن طريق الحشرة التي تضع بيوضها تحت الجلد وينتقل من شخص لآخر عن طريق ألاتصال بالتلامس الجسدي، أو الاتصال الجنسي، أو ملامسة مناشف أو ملابس أو أدوات الشخص المصابـ ويكون مؤلماً لدرجة شديدة.

ورغم أنه يكون مؤلماً للأم وتكون مظاهره شديدة بسبب الحمل، إلا أنه لا ينتقل للجنين ولا يؤثر عليه، ولكن تبقى رطيقة العلاج محيرة وحذرة بسبب الحمل، لأن المستحضرات الجلدية يمتصها الجلد وتسير مع الدم إلى الجنين.

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