أحدث تصاميم مكاتب الدراسة للأطفال الصغار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 07:46 مساءً - بشغف لا يوصف يستعد أطفالنا للعودة إلى المدارس، سواء كان ذلك في البيت، من خلال التعليم عن بعد، أو بالعودة الفعلية بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للحد من كورونا كوفيد 19، سواء من الأهل أو الجهاز التدريسي، وذلك يتم حسب قرارات كل دولة على حدة، والتي تقدر الوضع الصحي للبلد.





وفي كل الأحوال طلابنا بحاجة لمكاتب دراسية، ستبدأ الأمهات بتنسيقها لتتلاءم مع غرف النوم، هي بسيطة جداً قد لا تستدعي تغيير الأثاث، فقط تنسيق الإكسسوارات بالأغطية، التي تتلاءم ألوانها مع بعضها لتعطي منظراً جميلاً للغرفة، ومريحاً للطالب الصغير في الوقت نفسه. ديكوروات مكاتب يساعدك في تنسيقها مهندس الديكور محمد عبد الفتاح.

نعرض لك 12 مكتباً دراسياً للأطفال الصغار من عمر 4 – 6 سنوات

1 – مكتب السماء الزرقاء

المكتب يوحي بالفضاء الواسع وزرقة السماء، واللون الأزرق تحديداً يوحي بالهدوء والتنظيم، حيث الكرسي الأبيض والحافظة الزرقاء لجمع القرطاسية المدرسية، فيما تلعب ألوان الأعلام الزرقاء دوراً في إيضاح أن الطالب صبي صغير، كل ذلك يتناسب مع المكتب الخشبي البسيط والمريح.

2– المكتب القرميدي

هذا اللون يعبر عن الحماس والدفء، وقد لا تضطرين إلى تغيير أثاث الغرفة، كل ما عليك هو تغيير ألوان الوسائد إلى القرميدي، ووضع كرسي قرميدي، فيما تلك النجوم والهلال القرميدي على الحائط، هي رسومات يمكنك تنفيذها في البيت، ومؤشر يقول للطفل، حان وقت النوم.

3 – المكتب الوردي والأزرق

اجتماع هذين اللونين في مكتب واحد، يعني أنه يمكنك تخصيصه لصبي صغير أو فتاة صغيرة، كما أن اجتماع الرومانسية في اللون الوردي، والهدوء في الأزرق، يعطي الشخصية توازناً في تصرفاتها، تعتمد التغييرات على غطاء السرير والسجادة، فيما تعطي الصناديق الملونة منظراً مبهجاً للغرفة ينسجم مع الغيوم المرسومة على الحائط باللون الأزرق.

4 – المكتب الأبيض

تصميمه يوحي بالبراءة والصفاء، وأنت بحاجة عندما تختارين هذا المكتب، أن يكون غرضك شراء غرفة نوم كاملة، حيث ينسجم المكتب بشكل مدروس مع الخزانة والسرير، حيث يمكن اختيار هذا الأثاث في الغرف الصغيرة.

تداخل اللونين الأزرق والأخضر مع الأبيض يأتي ليرسم أجواء ربيعية، تكملها تلك اللوحة المرسومة على جانب السرير ورأسيته.

5 – مكتب الكرات الساحرة

يعود المكتب الوردي بتدرجاته والتي تصل إلى اللون البنفسجي الذي يوحي بالحكمة، التي تتوزع بشكل عشوائي، على شكل كرات، حول المكتب الخشبي الذي حافظ على لون كرسيه الأبيض.

6 – المكتب الوردي

هذا المكتب هو للفتيات بامتياز، كما توحي ألوان الغرفة كلها، عليك هنا الحفاظ على لون أثاث الغرفة الأبيض، لكن لا بد من تغيير ألوان الطلاء، إلى درجة الوردي الغامقة توحي بالانسجام والعواطف الجميلة والهادئة.

الوسائد المنشقة من اللون نفسه وتلك الإكسسوارات على الجدران، تعطي المكان دفئاً يتأهب لبرد الشتاء.

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7 – المكتب القروي

ربما يوحي ورق الجدران بتلك التسمية، أثاث الغرفة كبياض الثلج، توشحت باللونين الوردي والأخضر، فيما تنقل صور الغرفة سواء تلك الملصقات أو التي وضعت في برواز على الطاولة، أن الغرفة تخص فتاة صغيرة.

8 – مكتب الابتسامة البريئة

فوضى منظمة، هكذا يمكن تسمية ما يدور حول المكتب الأبيض، حيث تتداخل كل الألوان التي تحتويها قطع الغرفة، من الوردي والأزرق، إلى الأخضر والأصفر، تتناثر القطع الملونة لتجمعها كلمة الابتسامة على الحائط، ولتكشف كرة السلة القرميدية أن الغرفة تخص صبياً.

9 – مكتب الأرجوحة

هذا المكتب يطغى عليه اللون الأزرق الغامق بامتياز، والذي يدل على الثقة، والكرامة، والذكاء، والسلطة، والسيطرة. يتداخل فيه بانسجام كامل اللون الأصفر فيما ابتعدت السجادة تماماً بلونيها الأبيض والأسود، لكنها حافظت على روح المكان.

المكتب الذي يستند إلى حائطه سبورة زهرية يوحي أن الغرفة لفتاة، توسطها أرجوحة تدعو للاستراحة بعد الدراسة.

10 – مكتب الزرقة الحالمة

عاد اللونان الأزرق الغامق والفاتح، إلى غرفة نوم كأنها البحر الهادئ بتفاصيلها، مكتب الغرفة بسيط وعملي يتجه نحو الشمس حيث يمكن تغطيته بالستارة الزرقاء أثناء جلوس الطفل خلفه.

11 – مكتب الفيروزي

يوحي اللون الفيروزي الذي يطغى على الغرفة بالجاذبية والهدوء، والصفاء، ويعتقد أن سحر اللون يجلب الحظ والسعادة، ويدل على البراءة والنقاء، وهي نفس صفات الطفل، حيث يعطي اللون مزيداً من الظهور للون الخشبي للطاولة، والكرسي، بحيث يبعد الغرفة عن التقليدية، أكثر ما يلفت الانتباه فيها هي لوحة الكف الوردية والتي تذكر الطفل بولادته، حيث لا تقل مرحلة الدراسة عن تلك التي أتت به إلى الحياة.

12 – مكتب المنزل للبنات

المكتب الأبيض لا يبدو اعتيادياً؛ إذ يجانبه مكتبة مصممة من الخشب الأبيض، على شكل منزل، عادة ما تهواه الفتيات الصغيرات.

الحاسبة بألوان قوس قزح، تكسر اللون الأبيض، وتجعله يتحرك في مكانه بعفوية الطفولة.