كورونا..461 إصابة جديدة بالإمارات و42 وفاة في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:21 مساءً - منذ 3 ساعات

سجلت الإمارات ، الخميس ،461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة .

أعلنت الإمارات، الخميس، عن إجراء 72283 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي للكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الفحوصات الجديدة ساهمت في الكشف عن 461 حالة إصابة جديدة، لافتة إلى أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة 65802 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين بتداعيات فيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 369 حالة.

وأعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 131 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 58153 حالة.

السعودية

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من ناحيها ، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 303973.

كما أعلنت الصحة السعودية تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3548.

وسجلت الصحة السعودية 1385 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 275,476.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، أكد أمس الأربعاء، انحسار عدد الحالات الحرجة والنشطة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحافي حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن الوزارة سجلت تراجعاً في أعداد هذه الحالات منذ منتصف يونيو الماضي، مؤكداً ارتفاع حالات المتعافين من الفيروس.

وأرجع المتحدث الرسمي سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن الجهود الأخرى التي تبذلها كافة الجهات في المملكة للحد من الفيروس، ومن بينها وزارة الصحة.