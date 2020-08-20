شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الشم عند مرضى كورونا يساعد فى التشخيص وتخفيف العبء الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت دراسة أجرتها جامعتان بلجيكيتان ونشرت في مجلة Rhinology أن فقدان حاسة الشم أكثر أهمية لدى مرضى كوفيد 19 منه لدى المصابين بنزلات البرد، كما كان أولئك المصابون بالوباء أقل قدرة على تحديد المذاق الحلو أو المر.

ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" قال باحثون إن فقدان الرائحة الواضح الذي يعاني منه العديد من مرضى فيروس كورونا يمكن أن يساعد في فصلهم عن حالات الإنفلونزا بسرعة ، مما يخفف من هجوم محتمل على الأنظمة الصحية هذا الشتاء.

وتستعد الدول لاحتمال حدوث ارتفاع ثانٍ في حالات Covid-19 إلى جانب عبء موسم الأنفلونزا السنوي ، الذي يبدأ في الخريف.

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أعلنت المملكة المتحدة عن أكبر برنامج تطعيم ضد الإنفلونزا على الإطلاق في محاولة لحماية الخدمة الصحية الوطنية ، في حين أكد رئيس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على أهمية ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين خلال الأشهر المقبلة.

في حين أن التشخيص المناسب سيكون دائمًا ضروريًا ، فإن اختبارات الشم والتذوق يمكن أن تساعد في الفحص السريع في أقسام الطوارئ والمطارات ، وفقًا لما ذكره كارل فيلبوت ، أستاذ طب الأنف في كلية نورويتش الطبية بجامعة إيست أنجليا ، والذي عمل أيضًا على الدراسة.

قال فيلبوت: "نحن نعلم أن Covid-19 يتصرف بشكل مختلف عن فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى"، هذا يعني أنه يمكن استخدام اختبارات الشم والتذوق للتمييز بين مرضى Covid-19 والأشخاص المصابين بنزلات البرد أو الأنفلونزا العادية.

قال الباحثون إن النتائج تقدم أيضًا المزيد من الأدلة على أن Covid-19 قد يصيب الدماغ والجهاز العصبي المركزي، تم ربط مضاعفات الدماغ مثل السكتات الدماغية بحالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.