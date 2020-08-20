مسح كورونا يكشف مفاجأة هندية.. والسر في الأجسام المضادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر مسح شمل 15 ألف مشارك أجرته الحكومة المحلية أن نحو 30% من سكان العاصمة الهندية نيودلهي أصيبوا على الأرجح بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يشير إلى أن أعداد الإصابات أكثر بكثير من البيانات الرسمية.

وقال ستايندرا جاين، وزير الصحة في حكومة دلهي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن المسح الذي شمل فحص عينة من السكان لرصد وجود أجسام مضادة أجري في نطاق العاصمة في الأسبوع الأول من أغسطس/آب.





وأضاف جاين: "وجدنا أن 29.1% من سكان دلهي لديهم أجسام مضادة مما يعني أنهم أصيبوا وتعافوا".

ويبلغ عدد سكان دلهي 20 مليون نسمة وسجلت المدينة 140767 حالة إصابة بمرض "كوفيد- 19" الناتج عن الإصابة بالفيروس من 2.84 مليون إصابة في الهند.

Advertisements





وتتماشي نتائج المسح مع ما توصلت إليه مدن هندية أخرى من إصابة عدد كبير من سكانها.

وسجلت الهند ارتفاعاً قياسياً في الإصابات اليومية بلغ 69652 حالة، الخميس، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الاتحادية.

وارتفعت الوفيات 977 حالة إلى 53866 حالة إجمالا.



