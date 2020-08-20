مصر تعلن اقترابها من تطوير لقاح لمواجهة كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي المصرية الدكتور حسام عبدالغفار، إن نتائج تجارب المركز القومي للبحوث لتطوير لقاح مصري "مبشرة".

وأضاف: "تم الانتهاء من التجارب على 4 حيوانات، ويجري إعداد الملف القانوني اللازم للبدء في تجارب إكلينكية على البشر، وتقديمه لهيئة الدواء المصرية"، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية".

وفي سياق متصل، كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مصر بالاشتراك مع عدة دول تجري تجارب سريرية للقاح على متطوعين، ودخلت المرحلة الثالثة، ما قبل الإنتاج".

وأضاف أن الدراسات حول تلك التجارب ستكون جاهزة للنشر خلال شهر أو شهرين، للتأكد من أن اللقاح فعال وآمن، متابعا: "قد يثبت اللقاح في البداية أنه فعال، لكن الأهم هل سيكون آمنا للجميع، وهل هناك احتياطات لاستخدامه بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة كمرضى السكر والضغط".





وكانت منظمة الصحة العالمية، كشفت في تصريح على لسان الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد حتى الآن لقاح معترف به للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويوجد 29 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية، لكن لم يستوف أي منها شروط المنظمة حتى الآن.

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وأكدت الدكتورة رنا الحجة، خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأربعاء، أنه هناك جهودا كبيرة من التحالفات العالمية لإنتاج لقاح فعال وآمن، مشددة على أهمية العمل بكل الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات للحماية من عدوى كورونا.





كانت وزارة الصحة الروسية، أعلنت عن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تم تطويره من قبل مركز "جاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أنه من المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد الذي يحمل اسم "سبوتنيك V" ، ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

وسبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مؤخرا، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.

فيما نقلت وسائل إعلام صينية عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين مفادها أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5-إن سي أو في) ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، أن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.