إنفوجراف.. تحذير من كمامة "الصمام"

الخليج 365الخميس 2020/8/20 05:04 م بتوقيت أبوظبي
أوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتجنب أقنعة الوجه التي تحتوي على صمامات أو فتحات تنفس بدعوى أنها ليست فعالة في تجنب انتشار "كوفيد-19".
وقالت الهيئة الفيدرالية الأمريكية، في بيان، إن الغرض من أقنعة الوجه هو منع قطرات الرذاذ التنفسية من الوصول إلى أشخاص آخرين، من أجل تحكم أفضل في مصادر الإصابة بكورونا المستجد ومن ثم الحد من انتشاره.
وأوضحت أن أقنعة الوجه ذات الصمامات وفتحات التنفس تمنع بالفعل دخول الهواء إلى المستخدم، لكنها في الوقت نفسه تسمح بطرد هواء الزفير من خلال الثقوب الموجودة بها، وبالتالي لا تقوم بتنقية الهواء بصورة جيدة، ما يسهل انتقال الفيروس بين الأشخاص.
الإنفوجراف التالي يرصد أبرز المعلومات عن أقنعة الوجه التي تحتوي على صمامات:
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