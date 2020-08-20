روشتة طبيعية تقوي المناعة لمواجهة كورونا

يشكل الجهاز المناعي خط الدفاع الأول لمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ لذلك تمثل الأعذية التي تعزز المناعة أحد أبرز الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة العدوى.

ويعتبر الاعتناء بالصحة عبر تناول الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية والحفاظ على النظافة الشخصية من أبرز الخطوات لمواجهة الفيروس.

وينصح خبراء الأغذية بتناول الأغذية الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تقوى جهاز المناعة، للاستغناء عن شراء وتناول المكملات الغذائية الموجودة في صورة أدوية.

وزارة الصحة المصرية نشرت روشة غذائية يمكن إضافتها إلى الوجبات الصحية اليومية، لتقوية الجهاز المناعي، لمواجهة فيروس كورونا تضمنت ما يلي.

فيتامين "سي"





تأتي الأغذية الغنية بفيتامين "سي" على رأس الأطعمة التي تقوي المناعة، وأبرزها الموالح كالبرتقال واليوسفي والليمون، بالإضافة إلى الجوافة والفراولة والفلفل الحلو الملون، وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ.

فيتامين "أ"





من الأطعمة الغنية بفيتامين "أ" الجزر، والبطاطا الحلوة، والطماطم، والكبدة، والمانجو، بالإضافة إلى الخضروات الورقية الداكنة، مثل الجرجير والسبانخ.

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فيتامين "د"

للحصول على فيتامين "د"، ينصح الخبراء بالاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس يوميا من 10-15 دقيقة، لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين "د" في الجسم ما يقوي المناعة، ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.





كما يُنصح بتناول أطعمة كالجبن وكبد البقر وصفار البيض، والأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل.

الزنك

تعتبر اللحوم الحمراء بأنواعها من الأغذية الغنية بالزنك الذي يقوي جهاز المناعة، لكن ينصح بعدم الإكثار من اللحوم.





يأتي ذلك بالإضافة إلى البقوليات مثل الحمص والعدس والفول، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، بالإضافة إلى منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

"أوميجا 3"





تعتبر الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3" من الأطعمة التي تعزز المناعة، وهي موجودة في زيت الزيتون، وبذر الكتان، وبذور الشيا، بالإضافة إلى الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل.