شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أرباع مرضى كورونا الذين دخلوا المستشفى يعانون الأعراض بعد 3 أشهر من التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع مرضى كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى ما زالوا يعانون من الأعراض بعد ثلاثة أشهر من التعافي، ووجد الباحثون أن 81 من أصل 110 مريض يعانون من ضيق في التنفس وإرهاق وآلام في العضلات بعد فترة طويلة من معركتهم مع المرض، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.





وزعم العلماء أن الكثيرين يعانون أيضًا عند القيام بمهام يومية مثل الغسيل وارتداء الملابس أو العودة إلى العمل بسبب تأثيرات كوفيد 19 طويلة المدى عليهم.

ووجد الأطباء في مستشفى ساوثميد في بريستول ببريطانيا أن واحدًا من كل سبعة ناجين لديه دليل على وجود ندوب في الرئة في فحوصات غير طبيعية للصدر.

وقد اعترف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بالفعل بأنه "قلق'' بشأن الآثار طويلة المدى التي تصيب المتعافين من فيروس كورونا.

وضخت الحكومة البريطانية 10 ملايين جنيه إسترليني في دراسات حول الآثار طويلة الأمد للمرض، والذي أطلق عليه بعض الخبراء "شلل الأطفال لدى هذا الجيل".

النتائج الجديدة مأخوذة من مشروع Discover التابع لـ North Bristol NHS Trust ، والذي يدرس الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا.

قالت الدكتورة ريبيكا سميث، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا.. لكن هذه الدراسة أعطتنا نظرة ثاقبة حيوية جديدة حول التحديات التي قد يواجهها المرضى في شفائهم وستساعدنا على الاستعداد لتلك الاحتياجات."

وقام الباحثون بتجنيد ما مجموعه 163 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا للدراسة، مات 19 منهم وتمت دعوة الباقين لإجراء فحص طبي لمدة 3 أشهر وحضر 110.

احتاج غالبية المرضى (65) إلى الأكسجين عند دخولهم المستشفى لم يحتاج حوالي 27 منهم إلى العلاج بالأكسجين ، بينما تم علاج 18 في وحدة العناية المركزة.

كان لدى معظمهم (74 %) عرض واحد مستمر على الأقل - لا سيما ضيق التنفس والإرهاق المفرط ، وكلاهما أبلغ عنه 39 % من المتطوعين.

تم الإبلاغ عن الأرق من قبل 24 % من المرضى، وقال أقل من 5% من المتطوعين إنهم كانوا يكافحون من أجل النوم عندما تم إدخالهم إلى المستشفى.

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أبلغ المرضى الذين عانوا من أعراض كورونا الأكثر حدة عن المزيد من الأعراض أثناء متابعتهم.

فقط المرضى الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين في المستشفى لديهم أشعة غير طبيعية أو فحص سريري أو وظائف رئة.

من بين 110 مريضا ، كان 15 مريضا لديهم صور شعاعية غير طبيعية، مما يشير إلى وجود ندبات في الرئة ساءت قراءات اثنين من المرضى منذ أن سُمح لهم بالخروج من المستشفى.

عند النظر إلى نوعية حياتهم ، سجل المستجيبون الذين يعانون من أعراض دائمة درجات أقل.

مرة أخرى ، كان الأشخاص الذين أصيبوا بـ Covid-19 أكثر حدة تأثروا بشكل أسوأ.

لم يعط الباحثون رقمًا لمدى سوء نتائج الناجين من Covid-19 مقارنةً بعامة السكان.

لكن الرسم البياني للنتائج يظهر أن مرضى Covid-19 سجلوا درجات أقل في معدل جودة الحياة بعد التعافي من جميع الجوانب.

على سبيل المثال، أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى ولكن لم يتلقوا العلاج بالأكسجين سجلوا طاقتهم عند حوالي 40 ، مقارنة بـ 62 في عامة السكان.

ومن المقرر أن يستمر البحث في مستشفى ساوثميد، حيث يتعاون الباحثون مع جامعة بريستول للنظر في نتائج اختبارات الدم وعلاجات إعادة التأهيل والدعم النفسي.

قال الدكتور ديفيد أرنولد، الذي يقود مشروع Discover: "يساعد هذا البحث في وصف ما يقوله لنا العديد من مرضى الفيروس التاجي: لا يزالون يتنفسون ويتعبون ولا ينامون جيدًا بعد أشهر من التعافي".

وأضاف " مما يبعث على الاطمئنان أن التشوهات في الأشعة السينية واختبارات التنفس نادرة في هذه المجموعة سيساعدنا العمل الإضافي في مشروع Discover على فهم سبب ذلك ، وكيف يمكننا مساعدة مرضى فيروس كورونا."

على الرغم من أن هذه الدراسة وجدت أن الأعراض المستمرة كانت أعلى عادةً لدى أولئك الذين يعانون من مرض شديد ، فقد تم الإبلاغ عن أعراض طويلة المدي من قبل الأشخاص الذين لديهم فقط حالات خفيفة من المرض يتوقعون زوالها في غضون أسبوع.