شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. فحوصات تكشف إصابتك بلين العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لين العظام أو الكساح هو مرض يضعف العظام ويتسبب في كسرها بسهولة أكبر، إنه اضطراب في نقص المعادن بالجسم، مما يؤدي إلى تكسر العظام بشكل أسرع وهي حالة تحدث عند البالغين، وفي الأطفال ، قد تتسبب التركيزات غير الكافية من فيتامين د في الإصابة بالكساح، من خلال اطمن على نفسك نتعرف على أبرز فحوصات تكشف إصابتك بلين العظام، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك."

اختبارات تشخيص لين العظام

هناك العديد من الاختبارات التي يمكن إجراؤها لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بلين العظام.

المؤشر الأكثر أهمية هو انخفاض مستويات فيتامين د، لكن انخفاض مستويات الكالسيوم أو الانخفاض الكبير في مستويات الفوسفات قد يشير أيضًا إلى لين العظام.

يمكن أخذ الأشعة السينية لمعرفة ما إذا كان هناك أي دليل على لين العظام.

قد يكون فحص كثافة المعادن في العظام مفيدًا في تقييم كمية الكالسيوم والمعادن الأخرى الموجودة في قطعة عظام المريض.

هذه الفحوصات ليست مطلوبة لتشخيص لين العظام ومع ذلك ، قد يقدمون معلومات مهمة حول صحة عظام المريض.

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في حالات نادرة، قد يقوم الطبيب بأخذ خزعة من العظام ، حيث يتم أخذ عينة من نسيج العظام وفحصها.

اسباب لين العظام

يتطور لين العظام بشكل أكثر شيوعًا بسبب نقص فيتامين د (غالبًا بسبب عدم الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس) ، أو بشكل أقل تكرارًا بسبب اضطراب في الجهاز الهضمي أو الكلى.

فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام.

يمكن أن تتداخل هذه الاضطرابات مع قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات.

هناك أيضًا حالات وراثية نادرة يمكن أن تسبب تلين العظام.

أعراض لين العظام

الأعراض الأكثر شيوعًا لتلين العظام هي الألم في العظام والوركين، وكسور العظام، وضعف العضلات ويمكن أن يعاني المرضى أيضًا من صعوبة في المشي.