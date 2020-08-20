ما هو نبات أولياندرين السام الذى اقترحه ترامب كعلاج لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توصيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاج جديد غير مثبت لفيروس كورونا يسمى أولياندرين Oleandrin، نتعرف في هذا التقرير على علاج أولياندرين، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن أولياندرين يمكن أن يثبط فيروس كورونا في الاختبارات المعملية، ويبدو أنه يقلل من إجراءات العدوى في خلايا الكلى المشتقة من القرود.

ما هو علاج كورونا الذى اقترحه ترامب أو أولياندرين؟

هو مستخلص نباتي يمكن أن يكون سامًا على البشر والحيوانات على حد سواء، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.

Oleandrin مشتق من شجيرة مزهرة شائعة في المناطق الدافئة في جميع أنحاء العالم، وهي مشهورة كنبات للزينة في أماكن مثل جنوب كاليفورنيا وتكساس.

تحتوي أوراقها وسيقانها وأزهارها على مركبات، بما في ذلك الأولياندرين، وهي شديدة السمية ويمكن أن تسبب آثارًا جانبية حتى بكميات صغيرة.

ونبات Oleander أو الدفلي سام للغاية لدرجة أنه تم استخدامه في جرائم القتل الواقعية والخيالية.تم استخدامه في رواية (وفيلم) "الدفلى الأبيض"، كما كان متورطاً بشكل سيء في جريمة قتل عام 2000 حيث زُعم أن امرأة تدعى أنجلينا رودريجيز قامت بتسميم زوجها بأوراق الدفلى.

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ساهمت حوادث التسمم بهذا النبات في تكوين أسطورة ثقافية عن الدفلى باعتباره سمًا غامضًا و "غير قابل للاكتشاف"، مما يجعله خيارًا شائعًا في قصص الغموض والقتل والفولكلور.

الاستخدامات الطبية

وهناك استخدامات طبية لأولياندرين، عند استخراجه من النبات، تم استخدام الأولياندرين في العلاجات الطبية التجريبية، ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون مميتًا إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح.

تم استكشاف Oleandrin كعلاج محتمل للسرطان، حيث يبدو أن له بعض التأثير على الخلايا السرطانية في التجارب المعملية، ولكن لا يوجد دليل في التجارب السريرية على أنه يمكن أن يساعد بأمان في علاج مرضى السرطان، وفقًا لمركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان.

كما أن له تاريخًا طويلًا في استخدامها كوسيلة للانتحار عن طريق تناول الأوراق والبذور عمدًا ، وهناك العديد من الحالات الموثقة لأشخاص قاموا بتسميم أنفسهم عن طريق الخطأ أثناء محاولتهم استخدام الدفلى كعلاج عشبي.

حتى الكميات الصغيرة من النبات يمكن أن تكون خطيرة، مع تقارير عن أشخاص دخلوا المستشفى بعد التعرض غير المباشر للنبات، مثل طهي الطعام على فرع الدفلى أو أكل القواقع التي أكلت الدفلى.

تشمل الأعراض الإسهال والغثيان والقيء ومشاكل القلب، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب ، والموت في النهاية ، إذا لم يتم علاجها.