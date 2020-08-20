شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بجامعة أكسفورد: المضادات الحيوية توقف عمل أقراص منع الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد علماء بجامعة أكسفورد أن المضادات الحيوية قد تعمل على وقف فعالية أقراص منع الحمل، حيث وجد العلماء أن 74.623 ألف امرأة تناولن المضادات الحيوية، وأبلغت 46 منهن عن حالات حمل غير مرغوب فيها، كان هذا أعلى من النساء اللاتى يتناولن أنواعًا أخرى من الأدوية.



المضادات الحيوية

وقال التقرير تشير هذه الأدلة إلى وجود تفاعل بين الأدوية المضادة للبكتيريا، وموانع الحمل الهرمونية، ما قد يضعف فعالية موانع الحمل، مما يحذر الخبراء من تناولها، لذلك ينبغي نصح النساء اللاتى يتناولن موانع الحمل الهرمونية بأخذ احتياطات إضافية، حيث تحتوي معظم حبوب منع الحمل بالفعل على تحذيرات بشأن تناول أدوية أخرى مثل المضادات الحيوية.

وأضاف التقرير الذى نشرته صحيفة The Sun البريطانية، لقد نظروا إلى البيانات الموجودة في تقارير "البطاقة الصفراء"، والتي تسجل الآثار الجانبية للأدوية.

قال ستيفن إيفانز، الأستاذ بكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة: "يبدو أنه من المحتمل أن نشرة الدواء لم تتم قراءتها، ومن المحتمل أن بعض الأطباء لم يذكروا المشكلة، أو أن المرضى ينسون أنه تم إخبارهم بذلك.