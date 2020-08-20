هل يمكن لعقار الحموضة "بيبسيد" علاج فيروس كورونا ومضاعفاته؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزعم دراسة أن المرضى الذين يتناولون عقار بيبسيد للحموضةPepcid AC ، أكثر عرضة للنجاة من فيروس كوروناCOVID-19 ، لكن النقاد انتقدوا التجارب على ذلك ووصفوها بأنها مضيعة للوقت والمال.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن دراسة صغيرة من مستشفى هارتفورد فى أمريكا، وجدت أن مرضى فيروس كورونا التاجي الذين يتناولون دواء الحرقة الشائع Pepcid ACكانوا أقل عرضة للوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا.

ومنحت إدارة ترامب 21 مليون دولار كتمويل لتجربة مادة فاموتيدين، المكون النشط في بيبسيد، في أبريل، لعلاج مرضى فيروس كورونا، لكنها معلقة بسبب نقص المرضى، أشارت النتائج المبكرة لتلك التجربة إلى أنها قد تسرع الشفاء.

توصلت دراسة جديدة إلى أن مرضى فيروس كورونا الذين يتناولون عقار بيبسيد Pepcid AC هم أقل عرضة للوفاة بسبب العدوى، كان فاموتيدين، المكون النشط في دواء الحموضة المعوية الشائع، موضوع جدل كبير في الولايات المتحدة.

وأظهرت التجربة التي أطلق عليها نورث ويلNorthwell نتائج إيجابية، لكنها استندت إلى 10 مرضى فقط.

الآن، وجد مستشفى هارتفورد في ولاية كونيتيكت أن "فاموتيدين"، قد يساعد المرضى على تجنب أجهزة التنفس الصناعى وحتى تحسين احتمالات بقائهم على قيد الحياة من فيروس كورونا فى دراسة رصدية أكبر شملت 878 مريضًا.

حوالي 10% فقط من هؤلاء المرضى اى 83، على وجه الدقة تلقوا بالفعل فاموتيدين.

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بشكل عام ، كان المرضى الذين حصلوا على فاموتيدين أقل عرضة بنسبة 31% للحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى، كما أنهم واجهوا خطرًا أقل للوفاة أثناء دخولهم المستشفى.

في وقت مبكر، لاحظ الأطباء في الصين أن المرضى المسنين ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض يموتون بمعدل أقل، حيث قال الدكتور إيرا شميلكين، رئيس أمراض الجهاز الهضمى فى ماساتشوستس، لقد لوحظ أن هؤلاء المرضى كانوا يتناولون فاموتيدين أقل تكلفة من مثبطات مضخة البروتون الأكثر تكلفة.

وقالت الصحيفة، إن مثبطات مضخات البروتون (PPI) تشبه بيبسيد Pepcid AC من حيث أنها تعالج حرقة المعدة، ولكنها تعمل بآلية مختلفة.

في الواقع، وجدت دراسة أجراها مركز Cedars- Sinai ، الطبى فى وقت سابق من هذا العام، أن الأشخاص الذين تناولوا مثبطات مضخة البروتون بانتظام مثل Prilosec كانوا أكثر عرضة 2.15 مرة للإصابة بفيروس كورونا.

افترض الباحثون هناك أنه نظرًا لإمكانية العثور على فيروس كورونا في اللعاب، والذي يمكن ابتلاعه وغسله إلى الجهاز الهضمي، فإن الأدوية التي تغير المعدة قد تغير طريقة تفاعل الفيروس مع العضو.

على وجه التحديد، يمكن لحمض المعدة قتل مسببات الأمراض مثل البكتيريا أو الفيروسات غير المرغوب فيها.

يعتقد بعض العلماء، أن الأدوية قد تصيب إنزيمات تسمى البروتييز الفيروسى، والتي تعتبر أساسية لقدرة الفيروس التاجي على نسخ نفسه وانتشاره في الجسم.