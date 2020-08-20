الهند تسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا في 24 ساعة

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الهند تسجل رقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية
أعلنت الهند،الخميس، عن تسجيل أكثر من 69 ألف إصابة وهو ما يمثل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .
وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 69 ألفا و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بـ”كوفيد 19″ إلى مليونين و836 ألفا و926 شخصا.
وأعلنت السلطات الصحية في الهند عن تسجيل 977 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الوباء في البلاد إلى 53 ألفا و994 شخصا.
وتأتي الهند في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأولى التي سجلت 5 ملايين وأكثر من 700 ألف حالة، والبرازيل التي سجلت 3 ملايين وأكثر من 460 ألفا.
وتقول السلطات الصحية الهندية إن التعافي من مرض “كوفيد 19” بلغت نسبته 73 بالمئة، في حين أن معدل الوفيات في صفوف المصابين لا يتجاوز 2 بالمئة.
وكشفت بيانات لوزارة الصحة الاتحادية بالهند، الأربعاء، عن تسجيل نحو 64 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة، إلى جانب وفاة أكثر من ألف بالمرض.
وينتشر فيروس كورونا على نحو مطرد من مناطق حضرية إلى بلدات أصغر في الهند، حيث البنية التحتية لقطاع الصحة متداعية على نحو كبير.
يشار إلى أنه في الهند أكبر عدد إصابات في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل، وتسجل حاليا زيادة بواقع 50 ألف حالة يوميا أو أكثر منذ عدة أسابيع .
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