أطعمه غنية بفيتامين سى لرفع مناعتك

فيتامين سي هو أحد أهم مكونات النظام الغذائي الصحي. يستخدم الجسم فيتامين سي لتعزيز المناعة من الأمراض فلا يستطيع البشر إنتاج فيتامين سي في الجسم، لذا فهم يعتمدون على استهلاكه. إليك أغنى الفواكه والخضراوات بفيتامين سي.

1. الليمون

وفقاً لموقع herbazest يحتوي الليمون على كميات عالية من فيتامين سي. الاستهلاك اليومي الموصى به من فيتامين سي للبالغين هو 75 مجم للنساء و90 مجم للرجال. توفر ثمرة ليمون متوسطة الحجم ما يقرب من 30 مجم من فيتامين سي. يعد عصير الليمون مصدراً أكثر تركيزاً للفيتامين، حيث يحتوي الكوب الواحد على نحو 95 مجم.

2. الفلفل الحار

جربي إضافة الفلفل الحار إلى الكاري للحصول على فيتامين سي يحتوي ثُمن كوب من مكعبات الفلفل الحار على نحو 45 مجم من فيتامين سي.

أطعمه غنية بفيتامين سى

3. السبانخ

السبانخ الأكثر شيوعاً لكونها مصدراً بارزاً للبيتاكاروتين (أي فيتامين أ)، ولكنها تحتوي أيضاً على جزء كبير من فيتامين سي، بمعدل 8 مجم لكل كوب خام. طهي السبانخ يزيد قليلاً من هذه الكمية.

4. البطاطس

قد يكون من المدهش بشكل خاص معرفة أن البطاطس متوسطة الحجم توفر 17 مجم من فيتامين سي، حيث تعتبر بشكل عام من الخضراوات «النشوية».

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5. الفراولة

تحتوي ثمار الفراولة على 85 مجم من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

6. البروكلي

يعتبر البروكلي مصدراً مهماً آخر لفيتامين C حيث إن نصف كوب مطبوخ من الخضار يقدم 51 مجم من فيتامين سي.

7. التوت البري

كوب واحد من عصير التوت البري يحتوي على نحو 23 ملغ من فيتامين سي، ويمكن أن يساعد استهلاك هذه الفاكهة أيضاً في منع التهابات المسالك البولية.

في النهاية لا ينبغي التقليل من أهمية تحسين وظيفة الجهاز المناعي؛ إنه نظام دفاع الجسم ضد الأمراض. إن زيادة تناول فيتامين سي لتعزيز المناعة لا يعني بالضرورة شرب أكواب من عصير البرتقال فقط.

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