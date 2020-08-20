زيت السمسم لنسف دهون الكرش والفخذين

تتعدد تقنيات التنحيف وتختلف باختلاف مناطق تجمع الدهون في الجسم. فعادة ما تظهر زيادة الوزن في منطقتي الكرش والفخذين. وتلجأ الكثيرات إلى وسائل تقليدية متنوعة تساعد على إذابة تلك الدهون واستعادة الرشاقة. ومن تلك الوسائل الحميات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إضافة إلى تقنية الشفط والعمليات الجراحية. لكن يمكن التخلي عن هذه العمليات مع مواصلة اتباع قواعد التنحيف الصحية، شرط تطبيق وصفة حزام طبيعي فعالة جداً. فلمَ لا تستخدمين خلطة أحزمة زيت السمسم لتفتيت دهون الكرش والفخذين؟

حزام زيت السمسم والملح لنسف دهون الكرش

إذا كنت تعانين من زيادة الوزن وتجمع الدهون في منطقة الكرش، يمكنك صنع هذا الحزام بطريقة سهلة جداً.

-حضري هذه المكونات: كوب من الملح، 3 أكواب من الماء، نصف كوب من جل الألوي فيرا، 3 ملاعق من زيت السمسم أو أي زيت نباتي تختارينه مثل زيت دوار الشمس أو اللوز، نصف ملعقة من زيت نباتي تختارينه والقليل من خلاصة البابونج. كذلك اشتري لفافات مرنة وقابلة للتمدّد.

إمزجي المكونات جيداً إلى أن تحصلي على مزيج منسجم ومن دون تكتلات.

اختاري مكاناً يمكنك الاستلقاء فيه على أن يكون دافئاً.

ضعي المزيج في وعاء على نار هادئة حتى يصبح ساخناً. لكن لا تدعيه يبلغ مرحلة الغليان.

أفرغي المزيج في وعاء. بللي اللفافات جيداً به. نظفي بطنك ثم غلفيها بها. وبعد ذلك أحيطي اللفافات بنايلون مخصص لحفظ الطعام.

تمددي واسترخي ولا تنسي أن تشربي الماء.

انتظري لمدة ساعة واحدة قبل أن تزيلي اللفافات.

إغسلي بطنك بالماء البارد ثمّ جففيها جيداً بمنشفة ناعمة ونظيفة.

يمكنك أن تطبقي الوصفة نفسها على مناطق أخرى من جسمك مثل الفخذين والوركين والساقين.

حزام زيت السمسم وعصير الليمون لحرق دهون الفخذين

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إذا كانت الدهون تتجمع في منطقة الفخذين لديك، يمكنك التخلص منها من خلال تطبيق حزام زيت السمسم وعصير الليمون.

في هذه الحالة تحتاجين إلى: 3 أرباع الكوب من بودرة الطحالب، 8 ملاعق من عصير الليمون، ملعقة طعام من زيت السمسم، نصف ملعقة من العسل، 3 نقاط من زيت خشب الصندل الأساسي، نقطتين من زيت إكليل الجيل الأساسي و نقطتين من زيت الخزامى الأساسي (تجدين هذه الزيوت في المتاجر المتخصصة).

-إمزجي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس.

- طبقي المزيج على منطقة فخذيك ثم غلفيهما جيداً بالنايلون المخصص لحفظ الطعام.

- انتظري لمدة ساعة و30 دقيقة قبل أن تزيلي الحزام وتغسلي منطقته بالماء البارد.

يمكنك تكرار هذه الوصفات كلما استطعت ذلك إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين.