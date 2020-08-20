ضعي الزنجبيل في هذه الوصفة السحرية وتخلصي من الكرش نهائياً!

للتخلص من الكرش والحصول على بطن مسطح.. هو الهدف الذي تطمح معظم النساء إلى تحقيقه. ولأنّك إحدى هؤلاء، فلا شك في أن هذا الحلم يراودك بشكل دائم. لذا، ننصحك بأن تجرّبي مشروباً سحرياً يمنع احتباس الماء وتكون الغازات وتجمع الدهون لديك وبالتالي انتفاخ بطنك. فهذا ما فعلته الكثير من النساء حول العالم.

تبدئين نهارك ببطن مسطح، ثمّ لا يلبث أن ينتفخ مع مرور ساعات النهار. إلا أنّ هذا لا يعود إلى عدم قيامك بأي حركة فحسب، بل يرتبط أيضاً بتناولك بعض المأكولات التي تسبب الانتفاخ وتكون الغازات مثل المشروبات الغازية والخس وبعض أنواع البقوليات. ولكي تتخلّصي من هذه المشكلة، ننصحك بأن تحضري هذا المشروب من خلال مكونات سهلة المنال وموجودة في مطبخك.

وصفة سحرية للتخلص من الكرش

لكي تحصلي على هذا المشروب السحري قويّ المفعول، من الضروري أن تستخدمي هذه المكونات: 8 أكواب من الماء، ملعقة وسط من الزنجبيل المبشور، حبة من الخيار متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة، قطع حبة من الليمون متوسطة الحجم، 12 ورقة نعناع أخضر طازج وملعقة وسط من النعناع المجفف.

ولكي تحضري وصفتك، من الضروري أن تتبعي هذه النصائح بشكل حرفي:

-إمزجي كل المكونات في وعاء على حدة إلى أن تحصلي على مزيج منسجم.

- ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

-في اليوم التالي، تناولي من 4 إلى 5 أكواب من مائه خلال النهار. إبدئي ذلك في الصباح قبل حلول موعد وجبة الإفطار. وفي هذه الحالة، ستشعرين بأنّك خسرت نصف كيلوغرام بعد مرور أول ساعتين.

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-تناولي هذا العصير لمدة 4 أيام ثم امتنعي عن ذلك لمدة أسبوع قبل أن تُعيدي الكرة. ويشير الاختصاصيون إلى أن ترافق ذلك مع ممارسة التمارين الرياضية، مثل المشي، يساهم في إذابة دهون بطنك بشكل فعال وسريع.

ولا تنسي أن هذا العصير يساعد على تقوية عضلاتك وإضفاء الإشراق والنضارة على بشرتك. فجربيه منذ الآن ولن تشعري بالندم. وتذكري أن مكوناته تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحتك...

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