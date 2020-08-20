استئصال ورم يعادل نصف حجم الدماغ من خمسينية في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن فريق جراحة الأعصاب في مستشفى توام، إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في الإمارات، من استئصال ورم سحائي (Meningioma) من دماغ مريضة من دولة خليجية شقيقة تبلغ من العمر 52 سنة.



وكانت المريضة تشكو من صداع شديد وعدم توازن وتدهور حاد في البصر.

وأجرى العملية الدكتور محمد العشا استشاري جراحة أورام الدماغ وقاعدة الجمجمة، بالتعاون مع فريق ضم الدكتور حسام أبوخضير أخصائي جراحة الأعصاب، والدكتور رياض خيشزاي استشاري التخدير.

واستغرقت العملية، التي تكللت بالنجاح التام، قرابة 6 ساعات وتماثلت المريضة للشفاء التام وغادرت المستشفى خلال 4 أيام فقط وتمارس حياتها بشكل طبيعي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال الدكتور العشا، إن حجم الورم يعادل 600 مل، وهو ما يقارب نصف حجم الدماغ الطبيعي عند الإنسان والذي يبلغ 1400 مل.

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ويعتبر هذا النوع من أورام الدماغ الحميدة الأكثر انتشارا بين الناس ويصيب النساء بدرجة أعلى من الرجال.

وأشار العشا إلى أن العملية كانت على درجة عالية من التعقيد بسبب اشتباك الورم بالجيوب الوريدية الرئيسة في الدماغ (Transverse Sinus) وهو ما تطلب 6 ساعات من الجراحة المجهرية الدقيقة لاستئصال الورم جذريا وإعادة ترميم الجيب الوريدي بشكل كامل.

جدير بالذكر أن حجم هذا الورم (12 سم في قطره الأكبر) يعتبر من أكبر أحجام الأورام المحصورة بالجمجمة التي تم التعامل معها عالميا (14.5 سم حسب بعض التقارير العلمية)، وهو ربما الأكبر على الإطلاق من هذا النوع من الأورام التي تم الإبلاغ عنها على مستوى دولة الإمارات.

ويأتي هذ النجاح ضمن سلسلة الإنجازات المتميزة لقسم جراحة الأعصاب في مستشفى توام الذي يعتبر المركز الوطني الأول في جراحة أورام الدماغ بما يعادل أكثر من 120 عملية جراحية متخصصة في أورام الدماغ وجراحة قاعدة الجمجمة بالمنظار كل عام، وما يزيد عن 300 حالة في الدماغ والعمود الفقري.