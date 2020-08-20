إنفوجراف.. نصائح للوقاية من كورونا في الصالات الرياضية

الخليج 365الخميس 2020/8/20 03:28 م بتوقيت أبوظبي
تحدث خبراء الصحة عن أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها عند ارتياد الصالات الرياضية، للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ونصح الخبراء بضرورة الامتناع عن الذهاب للنوادي والصالات الرياضية في حالة الشعور بالمرض.
وعند الذهاب، يجب تطبيق معايير التباعد الجسدي بترك مسافة لا تقل عن مترين مع الآخرين، وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين قبل وبعد استخدام الأجهزة المشتركة، والحرص على استخدام الأدوات الشخصية دون مشاركتها مع الآخرين.
الإنفوجراف التالي يرصد أبرز الممارسات التي يمكن اتباعها عند ارتياد الصالات الرياضية للوقاية من كورونا:
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