الإمارات: 72 ألف فحص كورونا و131 حالة شفاء

أعلنت الإمارات، الخميس، عن إجراء 72283 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي للكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الفحوصات الجديدة ساهمت في الكشف عن 461 حالة إصابة جديدة، لافتة إلى أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة 65802 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين بتداعيات فيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 369 حالة.

وأعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 131 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 58153 حالة.