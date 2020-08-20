إنفوجراف.. التهاون في إجراءات الوقاية يطيل أمد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الخميس 2020/8/20 03:12 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/8/20 03:12 م بتوقيت أبوظبي

يمثل الحرص على اتباع إجراءات الصحة والسلامة التي تصدرها السلطات الصحية حول العالم، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، المحور الأهم والأبرز لاحتواء الوباء. في المقابل، فإن التهاون في تطبيق تلك الإجراءات يطيل أمد الأزمة، وينتج عنه المزيد من الإصابات والوفيات بالفيروس.

الإنفوجراف التالي يبرز خطورة التهاون في تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المتبعة لوقف انتشار كورونا:



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