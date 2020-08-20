شكرا لقرائتكم خبر عن عطل في خدمات «جوجل» عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدث عطل في خدمات شركة «جوجل» العالمية، الخميس، ما تسبب في مشكلات للمستخدمين على مستوى العالم.

وأعلنت «جوجل» من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «G Suit»، الخميس، إنه جار العمل على حل العطل، مشيرة إلى أن «من أبرز هذه الخدمات المتأثرة بهذا الخلل خدمة البريد الإلكترونى Gmail وخدمات جوجل درايف Google Drive وملفات جوجل Google Docs وجوجل شات Google Chat والخدمة الصوتية Google Voice».

وشكا العديد من مستخدمي البريد اللإلكتروني الـgmail كأحد أبرز هذه الخدمات في وجود مشكلة برفع المرفقات أو إرسال واستقبال الـ«emails».