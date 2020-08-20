إنفوجراف.. نصائح لوقاية الأطفال من كورونا خارج المنزل

في ظل خطط التعايش مع فيروس كورونا المستجد التي وضعتها بلدان العالم بعد تخفيف القيود المفروضة على المواطنين، ينصح خبراء الصحة باتباع مجموعة من الإجراءات اللازمة للوقاية من العدوى، خاصة عند الخروج من المنزل بصحة الأطفال.

وينصح الخبراء بضرورة التأكد من اتباع الطفل لإجراءات الوقاية وأبرزها النظافة الشخصية وتطهير اليدين باستمرار، والالتزام بارتداء الكمامات ما عدا للفئات المعفاة منها مثل الأطفال دون 6 سنوات.

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كما ينصح الخبراء بتطبيق الأطفال للتباعد الجسدي بينهم وبين الآخرين، بالإضافة لمجموعة من التدابير يرصدها الإنفوجراف التالي:



