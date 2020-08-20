شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين روش وريجينيرون لتطوير كوكتيل الأجسام المضادة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضيف روش بخبراتها الإنمائية العالمية للتعاون مع شركة" Regeneron"، لإنشاء كوكتيل من الأجسام المضادة لفيروس كورونا COVID-، 19 تأمل الشركات السويسرية والأمريكية في إمكانية استخدامه لإبطاء الوباء.

قالت الشركتان اليوم الأربعاء، إن ريجينيرون، التي تتوقع بيانات من REGN-COV2 في البشر الشهر المقبل بعد أن نجحت في الوقاية من فيروس كورونا وعلاج قرود المكاك، والهامستر، ستتعامل مع المبيعات الأمريكية وتوزيع روش في جميع أنحاء العالم إذا حصلت على الموافقة.

تمتلك شركة روش" Roche"، واحدة من أكبر عمليات إنتاج الأجسام المضادة في العالم، بما في ذلك منشآت أمريكية في سان فرانسيسكو، وستعمل على تعزيز السعة الإجمالية للأجسام المضادة من REGN-COV2 ، بما لا يقل عن 3 مرات ونصف، وهو إنجاز كان من الصعب على Regeneron إنجازه بمفرده.

أضافت ليونارد شلايفر، الرئيس التنفيذي لشركة ريجينيرون Regeneronيوفر هذا التعاون الكبير مع روش Roche نطاقًا هامًا وخبرة عالمية لجلب الاجسام المضادة من عقار ولقاح REGN-COV2 للعديد من المرضى في الولايات المتحدة وحول العالم.

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تأتي خطوة Roche للانضمام بعد فشل عقارها Actemra فى تجربة ضد فيروس كورونا COVID-19.

ستقوم الشركات بتمويل وتشغيل المرحلة المرحلة الثالثة للوقاية من فيروس كورونا، والمرحلة المبكرة من دراسات سلامة المتطوعين الأصحاء فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى دراسات إضافية لتقييم REGN-COV2 ، فى علاج فيروس كورونا COVID-19 أو الوقاية منه.

يجمع الدواء بين جسم مضاد واحد من صنع Regeneron ، وجسم مضاد ثان معزول عن البشر الذين تعافوا من فيروس كورونا COVID-19، تم تصميم هذا المزيج ليرتبط ببروتين الشوكة الذى يستخدمه فيروس كورونا الجديد للوصول إلى الخلايا البشرية، مما يحد من قدرته على الهروب والتكاثر.