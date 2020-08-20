شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية توافق على المرحلة الثانية لتجارب عقار جرين كروس لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الغذاء وسلامة الدواء فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن شركة "جرين كروس "Green Cross" حصلت على موافقة الجهات التنظيمية للمرحلة الثانية من التجارب السريرية البشرية لعقارها التجريبى لعلاج فيروس كورونا بالبلازما.

ستختبر التجارب سلامة وفعالية الدواء فى 60 مريضًا حادًا يعانون من حالات كامنة مثل الالتهاب الرئوى، كما قال جرين كروس.

يعد علاجها أول علاج فى البلاد يدخل المرحلة الثانية لعلاج فيروس كوروناCOVID-19 بالبلازما.

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ويذكر أنه نظرا لأن فيروس كورونا جديد، فإن هناك العديد من الدراسات تجرى عليه لفهم آثاره ومضاعفاته على الجسم، وكانت الدراسات قد أثبتت وجود ارتباط بين فيروس كورونا المحتمل والاصابة بمرض السكرى من النوع الأول

وأشارت دراسة صغيرة فى بريطانيا إلى أن الباحثين يجب أن يراقبوا ما إذا كان فيروس كورونا يزيد من خطر الإصابة بالنوع الأول من مرض السكري.

قال علماء يوم الاثنين فى مجلة رعاية مرضى السكرى، فى دراسة أجريت على 30 حالة في المستشفى، إن حالات الإصابة بالسكرى من النوع الأول بين الأطفال ربما ارتفعت خلال ذروة تفشي فيروس كورونا فى بريطانيا، وقالوا إن هذا يمثل زيادة بنسبة 80% مقارنة بالسنة العادية، وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة كارين لوجان من مستشفى سانت ماري في لندن، "عندما حققنا أكثر، كان بعض هؤلاء الأطفال مصابين بفيروس كورونا النشط أو سبق أن تعرضوا للفيروس"، في داء السكري من النوع "1"، يتم تدمير الخلايا المنتجة للإنسولين في البنكرياس، مما يمنع الجسم من إنتاج ما يكفي من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم.

وقال الباحثون إن أحد التفسيرات تؤكد أن فيروس كورونا الجديد قد يهاجم الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.