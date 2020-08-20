شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتعاقد مع استرازينيكا وفايزر لشحن 120 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشرته وكالة "تاس" الروسية اليوم الخميس، أن السلطات اليابانية تجرى محادثات مع 5 شركات أدوية أجنبية على الأقل بشأن لقاح فيروس كورونا، حيث وقعت اليابان بالفعل عقودًا مع AstraZeneca البريطانية، وفايزر Pfizer الأمريكيلشحن 120 مليون جرعة من اللقاحات التجريبية لكل منهما.

ومع ذلك، يصر محامو الشركات الأجنبية على أن تتحمل الحكومة اليابانية جميع نفقات التعويض عن الآثار الجانبية المحتملة على نفسها، ويدعى التقرير أن سلامة وكفاءة اللقاح، قد تختلف تبعًا "لعرق" المريض، لذلك، قد تتسبب اللقاحات الخاصة بالولايات المتحدة، وأوروبا، فى آثار جانبية على المواطنين اليابانيين، حيث تقوم الدولة الأسيوية أيضًا بتطوير العديد من اللقاحات المحلية، لكن هناك احتمالية أن يبدأ تنفيذها التجارى فى وقت متأخر عن نظائرها الأجنبية، لذلك، تتفاوض الحكومة اليابانية مع صانعي اللقاحات الأجانب، سعيًا لتأمين الكميات المطلوبة من اللقاح.

ووفقًا لأحدث البيانات أصيب أكثر من 59.500 ألف شخص بفيروس كورونا COVID-19 في اليابان، بينما توفي 1162.

وكانت قد حثت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، الدول الغنية على تمويل لقاحات فيروس كورونا لتوفيرها للدول الفقيرة من خلال الانضمام لمبادرة كوفاكس، وذلك من أجل التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا، بحيث لا يكون حكرا على الدول الغنية فقط، وذلك للقضاء على وباء كورونا على مستوى العالم.