كورونا..نصف مليون إصابة في كولومبيا ووفيات جديدة بالمكسيك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 11:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تعتبر دول الأمريكيتين الشمالية والجنوبية من أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا المستجد ، الذي أودى بحياة أكثر من 791 ألف شخص حول العالم ، فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا 15 مليونا وأكثر من 300 ألف حالة .

ولا زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، تليها البرازيل والهند.

كولومبيا

وفي كولومبيا، أعلنت وزارة الصحّة، الأربعاء، أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّى عتبة النصف مليون مصاب، توفي منهم ما يقرب من 16 ألفاً.

وقالت الوزارة إنّها سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 ألفا و56 إصابة جديدة بالفيروس، في حصيلة يومية قياسية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 502178 مصاباً.

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وأضافت أنّ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 15979 حالة وفاة.

وكولومبيا البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة هي، بعد البرازيل والمكسيك والبيرو، رابع أكثر دولة في أمريكا اللاتينية تضرّراً بالفيروس سواء من حيث أعداد الوفيات أو الإصابات.

المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الأربعاء، 5792 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و707 وفيات، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 537031، بينما بلغ إجمالي الوفيات 58481.

وتقول الحكومة إن العدد الإجمالي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.