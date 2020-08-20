إصابات قياسية بفيروس كورونا في فرنسا وألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 11:17 صباحاً - يواصل فيروس كورونا انتشاره حول العالم ،فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حول العالم عتبة 22 مليون ونصف المليون إصابة ، منذ ظهوره أواخر شهر ديسمبر في الصين .

وعاودت إصابات فيروس كورونا المستجد الارتفاع مجددا، ووصلت إلى مستويات قياسية في ألمانيا وفرنسا .

ألمانيا

سجلت ألمانيا في الساعات الـ24 الماضية، 1707 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة منذ أبريل/نيسان الماضي.

وهذه الإحصاءات التي نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأوبئة، الخميس، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 228 ألفا و621، وتؤكد المنحى التصاعدي للحالات الذي سجل في الأسابيع الماضية.

فرنسا

وسجلت فرنسا، الأربعاء، إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى وتيرة يومية منذ مايو/أيار الماضي، حسب ما أظهرت أرقام رسمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفرنسيون للعودة من العطلة الصيفية.

وتم تأكيد 3800 إصابة بـ(كوفيد-19) في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الفرنسية.

وقالت: “كل المؤشرات تواصل الارتفاع، وانتقال الفيروس يكثافة”.

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ومنذ مايو/أيار الماضي لم يُسجل أكثر من 3 آلاف إصابة يومية جديدة سوى يومي السبت والأحد في نهاية الأسبوع الماضي.

والأربعاء تخطت الإصابات في كل من منطقتي “إيل دو فرانس” حول باريس و”بروفانس ألب كوت دازور” حول مدينة مرسيليا “عتبة” الإنذار البالغة 50 حالة إصابة يومية جديدة لكل 100 ألف نسمة، وفق إدارة الصحة العامة.

وعلى الصعيد الوطني، تم تسجيل أكثر من 16,700 إصابة خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، لا يزال عدد الأشخاص في أقسام العناية المركزة بسبب الفيروس منخفضا نسبيا عند 374.

ومنذ ظهور فيروس كورونا أواخر العام الماضي، أصيب أكثر من 225 ألف شخص في فرنسا توفي منهم نحو 30500.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إنها سجلت 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 17 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الرابع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية. ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضا 22 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض عليها ارتفاعا من 14 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 19 أغسطس/آب الجاري، 84895، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.