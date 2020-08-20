فاوتشي:لقاح كورونا لن يكون إلزاميا في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 11:17 صباحاً - منذ ساعتين

قال الدكتور أنطوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تجعل إلزامياً أي لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا المستجد، دون أن يستبعد أن يكون هناك إلزام بتحصين الأطفال في بعض المناطق.

وقال فاوتشي عضو خلية البيت الأبيض المعنية بمكافحة الفيروس في لقاء عبر الفيديو نظمته جامعة جورج واشنطن: “لا يمكننا إجبار الناس أو محاولة إجبارهم على التطعيم، لم نفعل ذلك قط”.

وتابع قائلاً: “يمكننا أن نجعله إلزامياً بالنسبة لمجموعات معينة، مثل العاملين في المجال الصحي، لكن لا يمكننا أن نفعل ذلك لعموم السكان”.

وساق على سبيل المثال معاهد الصحة الوطنية، حيث لا يمكن للممرضين الاعتناء بالمرضى ما لم يكونوا قد أخذوا لقاح الأنفلونزا خلال موسم الشتاء.

Advertisements

قبل ساعات قليلة، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن أي لقاح ضد فيروس كورونا سيكون إلزاميًا في بلاده، باستثناء من يجب إعفاؤه منه لأسباب طبية.

وتجعل التركيبة الفدرالية للولايات المتحدة، ونفور جزء من السكان من تدابير مثل إلزامية وضع الكمامة، من التطعيم الإجباري لجميع السكان أمراً غير محتمل على أي حال.

وقال أنطوني فاوتشي إن “هذا سيكون خارج السيطرة وغير مناسب”.

لكن هذا لا يستبعد أن تفرض الولايات الخمسون إلزامية تحصين أطفال المدارس، كما هي الحال بالفعل بالنسبة للعديد من اللقاحات مثل الحصبة، مع إعفاءات لأسباب طبية.

وبغض النظر عن ذلك، فقد طلبت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقاً مئات الملايين من الجرعات من ست شركات تعمل على تطوير لقاحات تجريبية، وستكون الجرعات مجانية.