تجربة خسارة وزن ناجحة مع رجيم الموز واللبن والليمون 

من اجل خسارة الوزن الزائد واستعادة الرشاقة تتوفر طرق عدة ابرزها اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة التي لا تحتوي على الدهون الضارة والسكريات. كما يجب في هذه الحالة شرب كمية لا تقل عن 7 الى 8 اكواب من الماء يومياً فضلاً عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. كذلك من المفيد ان تتبع بين الحين والآخر حمية موقتة تسرع عملية نسف الدهون وخسارة الوزن. ولهذه الغاية ينصح مثلاً بتجربة رجيم الموز واللبن والليمون السهلة والسريعة.

طريقة الرجيم

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لتحقيق هدف خسارة الوزن من خلال تطبيق رجيم الموز واللبن والليمون من المهم جداً اتباع برنامجه لمدة لا تزيد على 4 ايام مع الحرص على تطبيقه بدقة. فهذا يساعد على انقاص ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات. ويشمل البرنامج 3 وجبات اساسية ووجبتين خفيفتين.

الفطور. فور الاستيقاظ من النوم يجب شرب كوب من الماء الدافئ مع بضع نقاط من عصير الليمون. يتم بعد هذا الانتظار لمدة 30 دقيقة ثم تناول حبتين من الموز مع كوب من اللبن الخالي من السكر والاضافات المحلية.

وجبة خفيفة. حبتان متوسطتا الحجم من الخيار أو قطعتان كبيرتان من البطيخ او من الشمام او من اي نوع خضار او فاكهة غني بالماء.

الغداء. حبتان متوسطتا الحجم وناضجتان من الموز، كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم من دون سكر ومن دون اي اضافات صناعية.

وجبة خفيفة. كوب من الحليب خفيف الدسم من دون سكر.

العشاء. كوب من مخفوق يحتوي على الفواكه مع الموز واللبن الزبادي وبضع نقاط من عصير الليمون. ويمكن ان تضاف اليه ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي للحصول على نكهة مميزة.

نصائح لنجاح الرجيم

من اجل نجاح هذا الرجيم الموقت الذي يساعد على نسف الدهون المتجمعة في مناطق الجسم المختلفة مثل البطن والخاصرتين والارداف والذراعين، من المهم ايضاً اتباع هذه النصائح.

- شرب كمية كبيرة من الماء في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية بحيث لا تقل عن 7 اكواب متوسطة الحجم.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً او لمدة ساعة 3 مرات اسبوعياً. كما يمكن القيام بالسباحة او الركض الخفيف.

- عدم اتباع الرجيم لأكثر من 4 ايام منعاً للمعاناة من اي نقص في المغذيات الاساسية مثل بعض الفيتامينات والمعادن.

- يعتبر هذا الرجيم مفيداً في حال المعاناة من مشاكل العظام والاسنان نظراً الى احتوائه على الكالسيوم.

- يساهم الموز في التخلص من حرقة المعدة ومن الشعور بالتوتر كما انه يزود الجسم بالطاقة بسبب احتوائه على الفوسفور.

- يمكن مزيج الموز واللبن او الحليب مع عصير الليمون ان يساعد على تقوية جهاز المناعة وعلى حماية الجسم من الامراض والعدوات المختلفة. ولهذا ينصح بتناوله بين الحين والآخر حتى بعد انتهاء مدةالرجيم.

- يساعد على الحد من اضطرابات المعدة وخصوصاً في حالات الغثيان والرغبة في التقيؤ.

- يستفيد من هذه المكونات الاشخاص الذين يعتبرون الاكثر عرضة للمعاناة من الألزهايمر لأنها تساهم في تنشيط عمل الدماغ وتوفير القدرة على التفكير بوضوح.

ورغم فوائد هذا الرجيم السريع الافضل، قبل البدء بأي حمية غذائية تساعد على خسارة الوزن، استشارة الطبيبة او اختصاصية التغذية منعاً للمعاناة من اي اعراض جانبية سيئة او من اي نقص في المغذيات الاساسية.

