الخليج 365الخميس 2020/8/20 11:27 ص بتوقيت أبوظبي
يشكل فيروس كورونا المستجد تحديا أمام الموظفين، فهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، نتيجة مخالطتهم واتصالهم المباشر مع العديد من الأشخاص.
ونصحت العديد من الدراسات بضرورة أخذ بعض التدابير الوقائية، وتجنب بعض الممارسات التي يمكن أن تتسبب في انتقال الفيروس في أماكن العمل.
وتمثلت أبرز هذه الممارسات التي يجب تجنبها في عدم ارتداء الكمامة، والمصافحة باليد عند مقابلة الزملاء، إضافة إلى ممارسات أخرى يرصدها الإنفوجراف التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. تجنب هذه الممارسات بأماكن العمل للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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