شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 53 مش 20 سنة.. حكاية أنفلونسر هزم الزمن بالنظام الصحى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العادات الغذائية غير السليمة والتدخين وعدم التمارين الرياضية وتناول الوجبات الجاهزة، عوامل تؤثر بالسلب في صحتنا وحياتنا وأشكالنا، فعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن المدرب الشهير والإنفلونسر إدسون براندار، الذى ينعم بمظهر شبابى جميل، رغم أنه يبلغ من العمر 53 عاما، فهو يبدو أصغر بأكثر من عقدين من العمر.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن إدسون برانداو ، يبلغ من العمر 53 عامًا، يعمل انفلونسر ومدرب شخصي وكاتب يعيش في مدينة جرونينجن بهولندا ، ويقول إن أسلوب الحياة النظيف يجعله يبدو شابًا.

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