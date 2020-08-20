شكرا لقرائتكم خبر عن تناولها بوجبة الإفطار.. نوع من الفاكهة تساعد على إنقاص الوزن وتقوية جهاز المناعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال المركز الاتحادي للتغذية إن فاكهة “الجريب فروت” تعد سلاحاً فعالاً للتخلص من الوزن والتمتع بالرشاقة، إذ تنشط الأيض من ناحية وتحارب نوبات الجوع الشديد من ناحية أخرى.

وأوضح المركز الألماني أن فاكهة الجريب فروت، التي تنتمي إلى الموالح مثل البرتقال والليمون، غنية بفيتامين C، الذي يعمل على تنشيط حرق الدهون ويقوي جهاز المناعة.

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كما يحتوي على مادة “البكتين”، التي تنتمي إلى الألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، فضلاً عن المواد المُرّة فيه التي تحد من الشهية وتحارب نوبات الجوع.

وتمتاز هذه الفاكهة أيضاً بقلة السعرات الحرارية، إذ تحتوي الـ 100 غرام منها على نحو 42 سعراً حرارياً.

ولتحقيق النتائج يجب تناول هذه الفاكهة في وجبة الإفطار، عندما تكون عملية الأيض في أعلى مستوياتها بين العاشرة صباحاً والثانية عشرة ظهراً.