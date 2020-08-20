شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على شروط الحجز المسبق لموبايل Note 20 Ultra فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة من الشروط والمزايا فى حالة الحجز المسبق لموبايلى جلاكسى Galaxy Note 20 و جلاكسى نوت 20 ألترا Galaxy Note 20 Ultra على أن يسرى العرض اعتبارًا من 6 أغسطس 2020 وحتي 27 أغسطس 2020 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أقرب.

فى حالة الحجز المسبق اعتبارًا من 6 أغسطس 2020 وحتى 27 أغسطس 2020، أو نفاذ الكمية، لأى هاتف من عائلة هواتف Note Galaxy يحصل العميل فى حالة حجز Galaxy Note 20 على Buds Galaxy+ ولعملاء فودافون فقط يسترد العميل حتى 100% من قيمة التليفون، وفى حالة حجز هاتف Galaxy Note 20 Ultra يحصل العميل على Live Buds Galaxy ولعملاء فودافون فقط يسترد العميل حتى 100% من قيمة التليفون.

الحجز المبكر لموبايل Galaxy Note 20 Ultra فى مصر

وأعلنت الشركة عن تسليم هدية الحجز المسبق اعتبارًا من يوم 28 اغسطس 2020 وحتى 3 سبتمبر 2020 عند استلام العميل للجهاز Galaxy Note بداخل علبة واحدة مغلقة.

وحددت الشركة أن العميل يحصل على الهدية المخصصة فورًا من خلال الفرع الذى تم شراء الجهاز منه بعد شراء الجهاز واستلامه، ويسرى العرض ساري على هواتف Note Galaxy التي تم شرائها بالضمان المحلي بجمهورية مصر العربية فقط، وفى حالة ارجاع العميل لجهاز Note Galaxy يلتزم العميل برد جميع ملحقات الجهاز والهدية.

الحجز المبكر لموبايل Galaxy Note 20 Ultra فى مصر

وأعلنت Samsung أنها لن تتحمل أي مسؤولية تجاه العميل ناتجة عن أي تكاليف وأضرار من أي نوع مرتبطة أو ناتجة عن إستخدام أو عدم تمكن العميل من استخدام العرض أو لأى سبب آخر متعلق بهذا العرض، ويحق لشركة سامسونج الغاء كل او بعض العرض أوتعديله فى أى وقت دون ابداء اسباب، ويخضع هذا العرض لأحكام القانون المصرى والمحاكم المصرية.

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الحجز المبكر لموبايل Galaxy Note 20 Ultra فى مصر