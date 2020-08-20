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شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى طفرة D614G لفيروس كورونا ومدى خطورتها؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس كورونا ما زال يحير العلماء والباحثين والخبراء الطبيين بسبب ندرة الحقائق عندما يتعلق الأمر بخصائص الفيروس، نظرًا لأن SARS-CoV-2 هو فيروس جديد ، فقد تغيرت الأعراض والعلاجات وعوامل الخطر والفئات بمرور الوقت ، حيث تم تلقى معلومات جديدة حول الفيروس خاصة فى ظل تحوره المستمر.
وتم العثور على الطفرة ، المسماة D614G في 45 حالة على الأقل فى ماليزيا والتى تعد أكثر عدوى 10 مرات وفقا لتقرير لصحيفة time now newsس: ماذا سميت الطفرة D614G؟
SARS-CoV-2 هو الاسم الرسمي لفيروس كورونا الجديد الذي يسبب الاصابه بعدوى كوفيد 19 و D614G هو اسم إحدى طفرات الفيروس.
ويتكون الفيروس التاجي من بروتينات سبايك. وفقًا للباحثين ، فإن D614G موجود أيضًا في تلك المسامير نفسها، تغير هذه الطفرة الحمض الأميني في الموضع 614 ، من D حمض الأسبارتيك ، إلى G - glycine. ومن ثم سميت D614G.
ج: بينما تم الإبلاغ عن السلالة في ماليزيا مؤخرًا ، فقد تم الإبلاغ عن أن هذه السلالة نشأت بعد وقت قصير من التفشي الأولي في ووهان ، الصين ، في ديسمبر من العام الماضي ، وهي موجودة منذ ذلك الحين و حوالي 97%من العينات العالمية لديها هذه السلالة.س: هل سلالة D614G معدية أكثر؟
ج:يمكن أن يكون هناك ثلاثة آثار للطفرات المختلفة التي يمر بها الفيروس يمكن أن تجعل الطفرة الفيروس أكثر عدوى ، أو قد تعوق تكاثر الفيروس ، أو قد لا يكون لها أي تأثير على الإطلاق.
لسوء الحظ ، من المرجح أن تؤدي طفرة D614G إلى زيادة الطبيعة المعدية لـفيروس كورونا وفقًا لدراسة أجرتها جامعة سكريبس في فلوريدا ، فإن الخيط المتحور قد يسهل على الفيروس دخول الخلايا البشرية والتكاثر أكثر.
كما أثبتت دراسات أخرى الادعاء وقالت إن الخيط الجديد قد يكون أكثر قابلية للانتقال من النسخة الأصلية.س: هل من المحتمل أن تؤثر الطفرة على كفاءة لقاح كورونا ؟
ج: بينما يجادل الخبراء بأنه من غير المحتمل أن يكون للطفرات تأثير على كفاءة اللقاحات ، قالوا إنه حتى لو كان الأمر كذلك ، فقد لا تكون هناك حاجة إلى أكثر من لقاح واحد ، نظرًا لأن جميع سلالات SARS-CoV-2 المنتشرة تقريبًا العالم من البديل D614G الآن.
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