شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يقبل بعض الناس حقائق وجود فيروس Covid-19؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع توافر الكثير من المعلومات حول شدة فيروس كورونا والحاجة إلى اتباع الإرشادات ، لا يزال بعض الناس يرفضون قبول الواقع الخاص بوجود فيروس كورونا.يتجلى الإنكار بعدة طرق ، سواء كان ذلك برفض ارتداء الكمامة أو الابتعاد حضور التجمعات الكبيرة، ووفقا لتقرير شبكة " CNN" فأن استخدام الإنكار كآلية للتكيف ليس دائمًا خيارًا سيئًا، وعلى المدى القصير ، يمنح الشخص الوقت للتكيف مع الموقف، ولكن عندما يطول الأمر ويضع الآخرين في طريق الأذى ، فقد يكون خطيرًا.

هناك أيضًا مصطلح في علم النفس يسمى العقلانية ، والذي غالبًا ما يخلط الناس بينه وبين الإنكار، وهى آلية دفاع حيث يحاول الناس تبرير السلوك غير المقبول.

مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مهنتهم ، أمضى علماء النفس إيف ومارك وايتمور السنوات الأخيرة في دراسة المعلومات الخاطئة والتحيز التأكيدي. تعمل إيف ويتمور حاليًا كطبيبة نفسية إكلينيكية في ستو ، أوهايو ، ويعمل مارك وايتمور كأستاذ مشارك في كلية إدارة الأعمال بجامعة كنت الحكومية في كنت ، أوهايو.



انكار جائحة كورونا

وأوضح الباحثون، أن الإنكار وسيلة للناس للدفاع عن أنفسهم ضد القلق، فعندما يكونون في فترات يسودها الكثير من القلق ويُنظر إليه على أنه تهديد ، يطور الناس استراتيجيات لحماية أنفسهم وإحساسهم بالأمان، وأحد هؤلاء هو ببساطة إنكار وجود مصدر التهديد. في هذه الحالة ، يمكنك ببساطة أن تقول ، "حسنًا ، الوباء خدعة. إنه غير موجود حقًا."

أحيانًا يتم الخلط بين الإنكار والتبرير ، وهو عندما يحاول الناس تفسير أو تقليل التهديد من مصدر القلق. عندما يقول الناس ، "Covid-19 مجرد إنفلونزا أخرى" ، فإنهم يعترفون بوجودها ، لكنهم يقللون من حدتها ويقولون إنها ليست شديدة كما يقول الجميع.





لماذا ينكر بعض الناس وجود الجائحة أشار الباحثون، أنه عندما تم الإعلان عن الوباء لأول مرة ، كان هناك القليل من المعلومات ولم نكن نعرف أنواع الاحتياطات التي يجب أن نتخذها.

منذ ذلك الحين ، تطور الوباء، وحصلنا على مزيد من المعلومات حول طرق حماية أنفسنا ولدينا بعض الشعور بالتحكم من خلال أنواع السلوكيات التي ننخرط فيها.

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لكن في مارس وأبريل ، لم يكن لدينا الكثير من المعلومات وكانت بعض المعلومات متناقضة ، وقد ساهم ذلك في شعور الناس بعدم السيطرة وشعر البعض بالكثير من القلق والتوتر ، وفي هذه المرحلة ، يتعين علينا معرفة كيفية التعامل مع ذلك حتى نتمكن من العمل.

بالنسبة للبعض ، فإن هذا يخلق أسطورة حول الوباء أو مجرد البحث عن معلومات من شأنها أن تعزز وجهة نظرهم بأن الأمر ليس في الحقيقة بالحدة التي يقولها الناس. مدى خطورة الإنكار على حياة الآخرين مدى خطورة الإنكار على حياة الآخرين يعتبر كل من الرفض والتبرير غير قادرين على التكيف ، مما يعني أنهما لا يساعدان الفرد على التكيف مع مصدر التهديد. يمكن أن يعرضهم في الواقع لفرصة أكبر مهما كان هذا الشيء المهدد.

في حالة الوباء ، يمكن أن تصاب بالمرض لأنك إذا كنت تنكر ، فأنت تبرر خطورة الموقف، فأنت إذن ربما لن تتخذ الاحتياطات اللازمة المناسبة لحماية نفسك.

وقال الباحثون: لقد لاحظنا أشخاصًا يقولون ، "أريد أن أصاب بالفيروس وأن أتخلص منه."، وهناك أيضًا أشخاص يسافرون عبر الولايات المتحدة إلى ولايات مختلفة ، على الرغم من عدم التوصية بذلك ، لأنهم لا يعتقدون أن Covid-19 بهذا السوء. يمكن أن يكونوا بدون أعراض ويعيدونها إلى حالتهم الخاصة.

سمعنا أيضًا أشخاصًا يقولون إنهم يعتقدون أنهم تعرضوا بالفعل للفيروس لأن أحد أفراد أسرتهم كان مريضًا بمرض لم يتم تشخيصه والآن يعتقدون أنه كان Covid-19 ، وبالتالي يعتقدون أنهم بخير لأنهم يجب أن يكونوا محصنين.

وهذا فى النهاية قد يكون سبب كبير لانتشار الفيروس بسبب عدم اعتقاد الكثير بوجود من الأساس.