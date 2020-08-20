نصف مليون إصابة بـ"كورونا" في كولومبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحّة الكولومبية أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّى عتبة النصف مليون مصاب، توفي منهم لغاية اليوم حوالى 16 ألفاً.



وقالت الوزارة إنّها سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 ألفاً و56 إصابة جديدة بالفيروس، في حصيلة يومية قياسية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 502و178 مصاباً.

وأضافت أنّ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 15 ألفاً و979 حالة وفاة.

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وكولومبيا البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة هي، بعد البرازيل والمكسيك والبيرو، رابع أكثر دولة في أمريكا اللاتينية تضرّراً بالفيروس سواء من حيث أعداد الوفيات أو الإصابات.



وفرضت السلطات في 25 مارس/آذار حجراً صحياً للحدّ من تفشّي الوباء ولا سيما في العاصمة بوغوتا التي تسجّل لوحدها ثلث الإصابات والوفيات.

ومنذ ذلك الوقت، مدّدت السلطات الحجر مرات عدة آخرها لغاية 30 أغسطس/ آب الجاري.