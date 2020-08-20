شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطريقة الصحية لتنظيف الأسنان بالخيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزء الداخلى من الفم وخاصة الأسنان هو أحد أكثر أجزاء الجسم التى يتم تجاهلها، في حين أننا قد نقوم بالتنظيف بالفرشاة مرة واحدة على الأقل في اليوم، إلا أنه لا يكفي التنظيف والتخلص من جميع الجراثيم والشوائب التي تدخل أجسامنا عبر الفم.

تعتبر العناية بالفم من أهم عوامل الصحة الجيدة وقد ارتبطت بأمراض القلب والأمراض الالتهابية وحتى خطر الإصابة بـ COVID-19 وفقا لتقرير لصحيفة time news.

غالبًا ما يعتقد الناس أن مجرد تنظيف أسنانهم بالفرشاة مرة أو مرتين يوميًا أكثر من كافٍ للعناية الجيدة بأسنانك ولثتك والحفاظ على نظافة فمهم ومع ذلك ، أوضح خبراء الأسنان أن تنظيف الفم هو على الأقل عملية من ثلاث خطوات ،تنظيف الأسنان بالفرشاة وتنظيف اللسان والخيط.

كل ما تحتاج لمعرفته حول استخدام الخيط لعناية أفضل بالفم

يُعرَّف خيط تنظيف الأسنان بأنه حبل من خيوط رفيعة تستخدم لإزالة الطعام واللويحات السنية من بين الأسنان إنه مخصص لمناطق الأسنان التي لا يمكن الوصول إليها بمساعدة فرشاة الأسنان.

هل الخيط آمن وفعال؟

أكد عدد من أطباء الأسنان إن التنظيف بالخيط آمن وفعال وأوضحوا أن الأشخاص الذين يستخدمون الخيط بانتظام يتمتعون بصحة جيدة في الأسنان واللثة ، مقارنة بمن لا يستخدمونه، وأظهرت مراجعة لـ 12 دراسة أيضًا أن الأشخاص الذين يستخدمون الخيط بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بنزيف اللثة.

لماذا يجب عليك استخدام الخيط؟

توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بالتنظيف بين أسنانك يوميًا بمنظف ما بين الأسنان ، مثل الخيط يمكن أن يساعد التنظيف بين أسنانك في الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة يساعد التنظيف بين أسنانك أيضًا على تقليل البلاك.

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يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الفم مثل اصفرار الأسنان ، واللويحات ، ورائحة الفم الكريهة ، وما إلى ذلك ، تجربة استخدام الخيط .

ما هي الطريقة الصحيحة للتنظيف بالخيط؟

- لقص الخيط قم بقص أو قطع 18 إلى 24 بوصة من الخيط لاستخدام واحد. لف معظمها على الأصابع الوسطى لكلتا يديك اترك حوالي 2 إلى 3 بوصات من الخيط لأسنانك.

- بمساعدة إصبعي الإبهام والسبابة ، امسك طرفي الخيط وضعه بين أسنانك.

- حرك الخيط بعناية لأعلى ولأسفل. لا تحفر في لثتك حتى لا تنزف لثتك.

- أثناء الانتقال إلى السن التالية ، اقطع الجزء المستخدم بالفعل واستخدم جزءًا نظيفًا من الخيط بدلاً من ذلك.