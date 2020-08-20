شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن فوائد الأرز الأبيض والبنى لصحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الأرز هو أحد أقدم الحبوب في العالم، وقد قام الناس بزراعته منذ 5000 عام على الأقل، والأرز هو غذاء أساسي لأكثر من نصف سكان العالم ، ويأتي 90٪ من أرز العالم من آسيا ، الأرز الأبيض هو النوع الأكثر شيوعًا ، على الرغم من أن الأرز البني يوفر المزيد من الفوائد الصحية فهو غنى بالكربوهيدات والسعرات الحرارية المفيدة بصحه الإنسان.

يقدم الأرز البني فوائد صحية أكثر من الأرز الأبيض، يحتوي كل من الأرز الأبيض والبني بشكل أساسي على الكربوهيدرات وبعض البروتين ، مع عدم وجود دهون أو سكر تقريبًا.

يحتوي الأرز المطبوخ على كمية كبيرة من الماء ، مما يشكل حوالي 70٪ من إجمالي وزنه.، كما يحتوي الأرز الأبيض والبني على محتوى مماثل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتين والدهون تحتوي حصة 100 جرام من الأرز الأبيض قصير الحبة المطبوخ على العناصر الغذائية التالية:

يتكون الأرز بشكل أساسي من الكربوهيدرات ، والتي تشكل ما يقرب من 80٪ من إجمالي وزنه الجاف، معظم الكربوهيدرات في الأرز عبارة عن نشا، النشا هو الشكل الأكثر شيوعًا للكربوهيدرات في الأطعمة.

يحتوي الأرز البني على كمية أعلى من الألياف الغذائية مقارنة بالأرز الأبيض 1.6 جرام لكل 100 جرام، يحتوي الأرز الأبيض والبني على كميات متفاوتة من الألياف القابلة للذوبان تسمى النشا المقاوم.

يزيد النشا المقاوم من مادة الزبد في الأمعاء يعزز الزبدات صحة الأمعاء عن طريق تقليل الالتهاب ، وتحسين وظيفة حاجز الأمعاء ، وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

الأرز البني هو حبة كاملة سليمة تحتوي على النخالة والبذرة ، وهي أكثر أجزاء الحبوب المغذية تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الأرز البني أفضل لمرضى السكري، يمكن أن يرفع الأرز الأبيض نسبة السكر في الدم ، بينما يحتوي الأرز البني على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل ويمكن أن يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

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الفوائد الصحية للأرز البنىصحة القلب

الأرز البني هو حبة كاملة تتمتع الحبوب الكاملة بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، تعمل الحبوب الكاملة على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 والسمنة.

يحتوي الأرز البني على العديد من المكونات الصحية للقلب ، مثل المعادن ومضادات الأكسدة والقشور والألياف الغذائية، قد يساعد تناول الأرز الغني بالألياف كبديل للأرز الأبيض على إنقاص الوزن ، إلى جانب تقليل الكوليسترول.

يحتوي الأرز البني على العديد من المركبات النباتية الأخرى التي ربطتها الأبحاث بالفوائد الصحية.

غنى بالعناصر الغذائية

المنغنيز: تحتوي العديد من الأطعمة ، وخاصة الحبوب الكاملة ، على هذا المعدن الضئيل إنه ضروري لعملية التمثيل الغذائي والنمو والتطور ونظام مضادات الأكسدة في الجسم.

النياسين: يُعرف أيضًا باسم فيتامين ب 3 ، ويتواجد النياسين في الأرز في الغالب على شكل حمض النيكوتينيك قد يؤدي نقع الأرز في الماء قبل الطهي إلى زيادة امتصاصه.

الثيامين: المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 1 ، الثيامين ضروري لعملية التمثيل الغذائي ووظيفة القلب والعضلات والجهاز العصبي.

السيلينيوم: معدن له وظائف حيوية مختلفة للحمض النووي وأضرار الأكسدة والهرمونات.

المغنيسيوم: هذا المعدن ضروري لضغط الدم وتخليق البروتين والطاقة وغير ذلك.

يحتوي الأرز أيضًا على بعض حمض البانتوثنيك والفوسفور والريبوفلافين وفيتامين ب 6 والنحاس والفولات.