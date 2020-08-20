هل التوقف عن حبوب منع الحمل يسبب تساقط الشعر؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يمكن أن يؤدي إيقاف حبوب منع الحمل إلى تساقط الشعر؟ هل تعلمين عن وسائل منع الحمل الفعالة؟، لا تزال السيدات في جميع أنحاء العالم يواجهن محنة تساقط الشعر عند الإقلاع عن الدواء، لذا احمى نفسك بالمعرفة قبل أن تختار استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم.

تساقط الشعر الوراثى كما يوحي المصطلح ، فإن هذا النوع من تساقط الشعر يشعر به الرجال بسبب عدم انتظام هرمون الأندروجين، ولكن وفقا لموقع " onlymyhealth" تحتوي العديد من أدوية تحديد النسل على مستويات استثنائية من الأندروجينات، وقد تؤدي إلى نمط الصلع المرتبط بالتساقط والتساقط العام ، وهو أمر نموذجي لتساقط الشعر عند الإناث، وقد لوحظ أن السيدات يواجهن هذا الموقف عندما استخدمن حبوب الأندروجين ذات المؤشر المرتفع وأوقفن تناولها.حبوب منع الحمللا يستطيع جسم المريض التعامل مع مثل هذه الهرمونات. التفسير الوحيد للطبيب هو توفير حبوب الأندروجين منخفضة المؤشر، ويمكن تشجيعه على تناوله مع كبسولة تحتوي على سبيرونولاكتون (مضادات الأندروجين). عند التعامل مع الصلع الوراثي ، لا ينبغي استبعاده. إذا كان لديك تاريخ عائلي مع النساء أو الرجال الذين عانوا من هذا الموقف ، فمن الأفضل تجنب وسائل منع الحمل الفموية تمامًا. ما هي البدائل؟يمكن أن يكون تساقط الشعر محزنًا للسيدات بشكل ملحوظ، وكحل للطوارئ فقط ، فإن أفضل نصيحة هي منع الحمل عن طريق الفم، ولا تزال الطرق البديلة والخارجية مثل الواقي الذكري هي الرهان الأكثر أمانًا لأنها لن تتدخل في صحتك والتوازنات البيوكيميائية بشكل عام.