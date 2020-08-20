شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب النوم المتقطع ومخاطره وكيفية علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوم المتقطع هو إلى النوم الذي يجعلك تستيقظ عدة مرات أثناء النوم وهناك أسباب مختلفة للنوم المتقطع من طفل جديد في المنزل إلى اضطرابات النوم تختلف الأسباب، لكن العواقب بشكل عام ضارة بصحتك الجسدية والعقلية على المدى الطويل، في هذا التقرير نتعرف على أسباب النوم المتقطع ومخاطره وكيفية علاجه، بحسب موقع goodsomnia.



النوم المتقطع

اسباب النوم المتقطع

اسباب النوم المتقطع عديدة، حيث يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب للنوم المتقطع وتشمل:

- التحول المفاجئ في الروتين أو أحداث الحياة

-الضوضاء غير المتوقعة

- إضاءة غرفة النوم

-شرب الكحول، أو الكافيين

- بعض الأدوية.

-التعرض للأجهزة الرقمية قبل النوم.

- القلق والاكتئاب

- انقطاع التنفس أثناء النوم



النوم المتقطع

- الأرق.

كل هذه الأسباب تؤدي إلى أعراض النوم المتقطع ، مثل:

-نعاس مفرط أثناء النهار

-حلقات microsleep وهي دورات مؤقتة من النوم أو النعاس تستمر لجزء من الثانية.

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-نوبات النوم غير المنضبط.

-إعياء وتعب

الصداع

تقلب المزاج

اضرار النوم المتقطع

إذا كنت لا تنام بشكل كافٍ، فتأكد من أن جسمك سيعطيك إنذارًاعادة ما يؤدي النوم المتقطع كل ليلة إلى تقلب المزاج أو اضطراب المزاج أو القلق أو الاكتئاب.

يصبح التفكير أكثر صعوبة وتذكر الأشياء أيضاً.

قد تواجه مشاكل مع السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب لذلك ، من الأفضل عدم تجاهل أي أعراض لأن تأثيرات النوم المتقطع قد تؤدي إلى حالات خطيرة على سبيل المثال ، تتضمن تأثيرات نوم حركة العين السريعة المتقطع القدرة المنخفضة على تعلم أشياء جديدة وتقوية الذاكرة.

عندما ينكسر روتين نومك، يصبح من الصعب النوم، كما أن مواعيد النوم وتغير سلوك النوم أيضًا.



النوم المتقطع

علاج النوم المتقطع

حل مشكلة النوم المتقطع يستغرق الوقت والجهد والتحكم في النفس، فيما يلي بعض النصائح حول كيفية إيقاف النوم المتقطع:

-راقب نومك ويقظتك.

-التزم بجدول نومك المعتاد الاستيقاظ والنوم في نفس الوقت كل يوم، وسوف يساعد ذلك جسمك على الحفاظ على تناغم مع إيقاع الساعة البيولوجية.

-تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعتين على الأقل.

-قم بنشاط مريح قد تكون القراءة أو التأمل.

-نم في مكان هادئ ومظلم وبارد.