شكرا لقرائتكم خبر عن جرثومة السالمونيلا.. اعرف قصتها وتأثيرها على الإنسان بعد ارتفاع الحالات بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق باتت تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية بعدما سجلت البلاد حالات إصابة جديدة بمرض السالمونيلا الناجم عن استخدام أنواع من البصل، حيث ارتفع حالات الإصابة بهذه الجرثومة مؤخرًا إلى نحو 869 حالة بعد دخول 116 حالة دخول إلى المستشفى في 47 ولاية (فقط أوكلاهوما ولويزيانا وفيرمونت لم تكن لديها حالات).

ما سبب ظهور جرثومة السالمونيلا؟

تشير التقارير إلى أن المصدر المحتمل لانتشار مرض السالمونيلا الناجم عن استخدام أنواع من البصل، هو شحنة من البصل الأحمر التي دخلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق شركة "تومسون إنترناشونال"، ومع تفشي المرض تم مصادرة جميع أنواع البصل الذي وزعته تلك الشركة في أمريكا.

ووفقا لما ذكره موقع "فوكس نيو"، أظهرت المعلومات الوبائية، أن البصل الأحمر هو مصدر محتمل لتفشي هذا المرض، فيما قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: "بسبب طريقة زراعة البصل وحصاده ، قد تكون أنواع البصل الأخرى، مثل الأبيض أو الأصفر أو الأصفر الحلو، ملوثة".

ما هي جرثومة السالمونيلا؟

السالمونيلا الناجم عن استخدام أنواع من البصل عبارة عن جرثومة عصويّة "تشبه العصى"، حيث تنتشر في الطبيعة وفي العديد من الكائنات الحية، كما أن هناك ما يزيد عن ألفي صنف مختلف منها, وأكثر من 200 صنف منها تسبب الأمراض لدى البشر.

ما هي أعرض هذه الجرثومة؟

يصاب معظم الناس بالإسهال والحمى وتقلصات المعدة. يستمر المرض عادة من أربعة إلى 7 أيام ويتعافى معظم الناس دون علاج، وقد تظهر أيضا أعراض مثل الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم والشعور بالصداع والطفح الجلدي.

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متى تظهر أعرض السالمونيلا؟

تظهر أعراض السالمونيلا عادة بعد 12 إلى 72 ساعة من التعرض للبكتيريا.

ماذا يحدث إذا دخلت الجرثومة في جسم الإنسان؟

قد يصبح المرض شديدًا لدرجة تتطلب دخول المستشفى، فقد تنتشر عدوى السالمونيلا من الأمعاء إلى مجرى الدم ثم إلى أماكن أخرى في الجسم" ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض بأمريكا.

من هم أكثر الناس عرضة بالمرض؟

يقول الباحثون إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والنساء الحوامل، والبالغون 65 وما فوق، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وفقا لما ذكرته "فوكس نيوز".

كم شخص يصاب بجرثومة السالمونيلا؟

أشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا إلى أن السالمونيلا تصيب حوالي 1.35 مليون شخص في الولايات المتحدة كل عام.