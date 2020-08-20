شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بـ"جرثومة البصل" إلى 869 حالة بأمريكا.. تعرف على أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توسع انتشار السالمونيلا الناجم عن استخدام أنواع من البصل في الولايات المتحدة، حيث قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات المبلغ عنها لأمراض السالمونيلا الجديدة قد ارتفع إلى 869 حالة، بعد دخول 116 حالة إلى المستشفى في 47 ولاية (فقط أوكلاهوما ولويزيانا وفيرمونت لم تكن لديها حالات)، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، وفقا لما ذكرته (يو أس أيه توداي) الأمريكي.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مؤخرا، إنها تقوم بتحليل العينات بكاليفورنيا، فيما تشير التقارير إلى أن المصدر المحتمل لتفشي المرض هو بصل أحمر قادم من شركة "تومسون إنترناشونال".

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه تمت مصادرة جميع أنواع البصل الذي وزعته الشركة في الولايات المتحدة وكندا ومقاطعة كولومبيا في الفترة من 1 مايو إلى 1 أغسطس.

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فيما أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن التحقيقات لا تزال مستمرة في هذا الشأن، وأنها ستقدم جميع المعلومات المرتبطة فور توفرها، ولا تستبعد المراكز أن تكون أنواع أخرى من البصل كالأبيض والأصفر والحلو قد تعرضت للتلوث أيضا.

يشار إلى أن السالمونيلا الناجم عن استخدام أنواع من البصل عبارة عن جرثومة عصويّة (تشبه العصى) تنتشر في الطبيعة وفي العديد من الكائنات الحية، وتتمثل أعراضها في الشعور بالحمى وتشنجات البطن والإسهال، إلى جانب ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم والشعور بالصداع والطفح الجلدي.