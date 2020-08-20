هل يسبب ألم التسنين مشكلة فى نوم طفلك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التسنين هو العملية التي تبرز من خلالها أسنان الطفل أو تخترق اللثة، ويحدث التسنين بشكل عام بين سن 6 أشهر إلى 24 شهرًا وتشمل أعراض التسنين التهيج، تورم اللثة وتورمها، ورغبة الرضيع في وضع الأشياء أو أصابعه في فمه في محاولة لتقليل الانزعاج، ولا توجد أعراض الحمى والسعال والإسهال والبرد عندما يكون الطفل في مرحلة التسنين، لكن هل يسبب يسبب ألم التسنين مشكلة في نوم طفلك؟.. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية..

بحسب موقع "كلايفند كلينيك" أن الآباء ينسبون الكثير من الأعراض إلى التسنين، لكن الأطفال ينزعجون لأسباب عديدة ينبثق حوالي 20 سنًا في أفواه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 30 شهرًا ولحسن الحظ ، لن يتسبب التسنين في إصابة طفلك بالألم طوال الوقت.

لا يتسبب التسنين في مرض أو أعراض خطيرة مثل الأرق أو الحمى أو الإسهال أو التقيؤ لكن إذا استمرت الأعراض الخطيرة في الظهور، فاتصل بمكتب طبيب الأطفال.

من غير المحتمل أيضًا أن يكون سيلان اللعاب علامة على ظهور الأسنان.

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يسيل لعاب جميع الأطفال في عمر 4 أشهر ونادرًا ما نرى السن الأول قريبًا ، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث.

ومع ذلك، فإن التسنين يسبب أعراضًا طفيفة مثل عدم الراحة في اللثة وتورم اللثة وبثور التسنين (بثور دموية مزرقة تتشكل قبل انفجار الأسنان مباشرة) زيادة العض وفرك اللثة والتهيج هي علامات أخرى.

وتساعد مسكنات الألم التي يتم تناولها عن طريق الفم (أسيتامينوفين أو إيبوبروفين) بشكل عام على تخفيف الأعراض.

لكن قد تسبب الأدوية الموضعية التي تحتوي على البنزوكائين آثارًا جانبية خطيرة ومميتة، ويجب عدم استخدامها لعلاج أعراض التسنين.